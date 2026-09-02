Dueño de los Jets de la NFL y campeón de la Conference: Crystal Palace, el club de la Premier que recibe a Darío Osorio

Crystal Palace, el club inglés que adquirió el pase del chileno Darío Osorio, vive el mejor momento de su historia. No es una exageración. El equipo del sur de Londres ascendió en 2013 y logró su racha más larga en la máxima categoría del fútbol de su país.

No solo eso, ya que en los últimos 15 meses cosechó los únicos tres trofeos de su historia. En mayo de 2025, el conjunto de Las Águilas levantó su primera corona en la Copa FA, tras derribar al Manchester City. Meses más tarde, venció en los penales al Liverpool para adjudicarse la Community Shield (Supercopa) y, en mayo de este año, alcanzó su primer título internacional con la obtención de la Conference League. Y aunque terminó a seis puntos del descenso en la Premier League, la temporada, en general, fue muy exitosa.

La institución propiedad de capitales norteamericanos tiene como accionista mayoritario al millonario Woody Johnson (43%), dueño de la franquicia de New York Jets del fútbol americano (NFL), se ha mostrado como una de las empresas más eficientes de la Premier League.

Sin embargo, y pese a la cercanía en el tiempo, la versión del equipo británico que encuentra al de Hijuelas es distinta. Incluso los aficionados más optimistas del equipo todavía no están preparados para un período de transición tras la marcha de Oliver Glasner, el entrenador austríaco que se fue de la institución después de dos años y medio, tras convertirse en el arquitecto de esta gran historia.

Una nueva era

La llegada del francés Pierre Sage a la banca del club prometía mantener un estilo de juego que, primero, permitiera al equipo permanecer en la máxima división; además, intentar acceder a una copa europea, en la antesala de su primera participación histórica en la Europa League.

El sábado pasado, el DT galo que la pasada temporada terminó segundo en la Ligue 1 con el Lens tuvo una brutal introducción a la vida como entrenador del mejor torneo del planeta. Una muestra de que los pequeños detalles pueden decidir los partidos tras caer goleado en casa ante el poderoso Manchester City.

Al margen de esa dura caída, los capitalinos ya habían iniciado su andar con el pie izquierdo. En su primer partido de esta temporada ya habían mostrado evidentes problemas defensivos, los que se acentuaron en la caída de 2-0 ante Everton, partido disputado en Liverpool, para no sumar puntos en sus primeras dos presentaciones.

Las salidas del central francés Maxence Lacroix (70 millones de dólares) y el lateral colombiano Daniel Muñoz (US$ 30 millones al Nottingham Forest) son bajas sensibles para un plantel con algunos problemas en sitios puntuales de la cancha.

Precisamente, esa política es la que ha llevado al éxito a las Águilas, escuadra que ha invertido bastante dinero en los últimos años, con la clara intención de conseguir un superávit entre gastos e ingresos. Así también ocurre con la llegada de Osorio, quien llega por una cifra que supera los US$ 32 millones desde Mitjylland de Dinamarca, cifra que incluye préstamo y opción de compra obligatoria, para luego dar el salto a una institución de mayor alcurnia.

Solo en las últimas tres temporadas, la dirección deportiva ha gastado 346 millones de la divisa norteamericana en contratación de jugadores. En la contraparte, algunas de sus figuras dejaron alrededor de 368 millones de la misma moneda en la contabilidad del equipo.

La competencia de Darío Osorio

Para esta temporada, el de Hijuelas llega precedido de tres temporadas exitosas en el Midtjylland, club en el que disputó 121 partidos, presencias en las que sumó 25 goles y 18 asistencias.

El chileno jugó en Europa como puntero derecho, a pesar de que su pierna más hábil es la izquierda. Una posición a perfil cambiado que le otorga mayores opciones de controlar la pelota y encarar, al margen de entregar una ventaja táctica a su equipo.

En el estreno ante Everton, fue el cafetalero Muñoz quien ocupó esa plaza, antes de marcharse a los Tricky Trees hace solo unos días en el esquema de 3-4-2-1 que ensaya el técnico Sage, de acuerdo con las métricas oficiales del torneo inglés. Contra el City, esa posición quedó en los pies del israelí Anan Khalaili, quien no estuvo a la altura.

Sin embargo, la idea del cuerpo técnico es que Osorio juegue más adelante como uno de los dos volantes de enlace desde el medio hacia la derecha. Puesto que debiera rotar con el senegalés Ismaïla Sarr (finalmente el Palace rechazó una oferta del Liverpool por más de US$ 62 millones), el marfileño Evann Guessand, el inglés Romain Esse, el norteamericano Zavier Gozo y el ghanés Jesurun Rak-Sakyi.

Dura competencia para un plantel que deberá afrontar cuatro torneos en la temporada. Al margen de la Premier League y la competencia continental, la escuadra del sur de la capital tiene que afrontar la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

Elogios del presidente

El presidente del elenco londinense, Steve Parish, le dedicó unas palabras a la llegada de Osorio. “Darío es un jugador joven con un enorme potencial cuyo desarrollo ha llamado nuestra atención, y estamos encantados de traerlo al Crystal Palace”.

“Se une a una plantilla joven y talentosa con una amplia experiencia internacional —y con mucho margen de mejora— y estamos muy contentos de que forme parte de lo que estamos construyendo aquí en el sur de Londres”, complementó el mandamás de la escuadra.

Cabe recordar que la transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro de la misma moneda, con una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones. Además, el Midtjylland retendrá una cláusula de venta futura.

La prensa, en tanto, no dudó en llenarlo de elogios. Por ejemplo, Sky Sports lo incluyó en el listado de arribos a última hora del mercado.“Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo”, establecen en el punteo.

The Telegraph, en tanto, explicó los movimientos de Crystal Palace. “Se inclinó por Quinten Timber, procedente del Marsella, después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland”, señaló.

El medio partidario We Are Palace apuntó al valor del chileno: “Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Darío Osorio tras el rechazo de Malick Fofana", detallan.

El mismo sitio, eso sí, venía haciendo un seguimiento al oriundo de Hijuelas. Sin ir más lejos, en julio ya habían dedicado espacio a Osorio con una llamativa comparación. “¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace se suma en la carrera de £13 millones por ‘el próximo Alexis Sánchez’”, escribieron en esa ocasión.