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    Presidente de Crystal Palace se inclina ante Darío Osorio: “Es un jugador con un enorme potencial”

    El exfutbolista de Universidad de Chile fue anunciado como refuerzo del cuadro del sur de Londres este martes, justo en el cierre del mercado de pases en Europa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El presidente del Crystal Palace se rinde ante Darío Osorio. Foto: Crystal Palace.

    Este martes finalizó con grandes novedades para el fútbol chileno. Darío Osorio dio otro paso en su carrera al transformarse en el refuerzo del Crystal Palace, cuadro que milita en la Premier League.

    Tras los anuncios de Ben Chilwell y Quinten Timber, llegó el momento del chileno a través de un video en las redes sociales del club, en el que se aprecia al atacante con la camiseta de su nuevo equipo con un mensaje: “Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta. Un nuevo desafío. Un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos Águilas”.

    Luego, el presidente del elenco londinense, Steve Parish, le dedicó unas palabras. “Darío es un jugador joven con un enorme potencial cuyo desarrollo ha llamado nuestra atención, y estamos encantados de traerlo al Crystal Palace”.

    Se une a una plantilla joven y talentosa con una amplia experiencia internacional —y con mucho margen de mejora— y estamos muy contentos de que forme parte de lo que estamos construyendo aquí en el sur de Londres”, complementó el mandamás de la escuadra.

    Cabe recordar que la transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro de la misma moneda, con una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones. Además, el Midtjylland retendrá una cláusula de venta futura.

    Este paso es atractivo para el chileno no solo por sumarse a la Premier League, sino que lo hace en un club que también disputará la Europa League.

    En contraparte, la presencia de Osorio también le permitirá al equipo intentar consolidarse en la máxima categoría inglesa, para evitar el sufrimiento de evitar el descenso, tal como sucedió en la temporada pasada, en la que el cuadro londinense acabó ocupando el 15° puesto con 45 puntos, solo seis unidades más que West Ham, club que perdió la categoría junto a Burnley y Wolverhampton.

    Un traspaso histórico para la liga danesa

    Una vez que se dio a conocer el fichaje de Osorio en Inglaterra, la prensa danesa reaccionó de inmediato, pues el movimiento contempla una cifra histórica para el fútbol danés.

    Así lo reflejaron los medios. El sitio Tipsbladet, por ejemplo, informó que “el FC Midtjylland bate el récord danés de la venta más cara de la historia con el traspaso de Darío Osorio al Crystal Palace, que lo alquila y luego lo compra por 28 millones de euros (210 millones de coronas danesas) en precio fijo y 4 millones de euros (30 millones de coronas danesas) en variables. Un total de 240 millones de coronas danesas. Osorio es el jugador más caro jamás traspasado en la historia de la Superliga”, destacaron.

    Flashscore Dinamarca tuvo una postura similar: “Esto la convertirá en la transferencia escandinava más grande de la historia. El récord anterior lo ostentaba el internacional ghanés Caleb Yirenkyi (27 millones de euros) cuando fichó por el Coventry procedente del FC Nordsjaelland. Con la venta de Darío Osorio, el FC Midtjylland ha establecido nuevos récords en la venta de jugadores en la Superliga danesa”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolDarío OsorioCrystal PalacePremier LeagueSteve Parish

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