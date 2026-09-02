Kast defiende reforma de seguridad y apunta contra Jeannette Jara: “Jamás habría presentado una situación como esta”

Desde la región de Magallanes, el Presidente José Antonio Kast respondió a los cuestionamientos que han surgido en torno a la reforma de seguridad que empuja su gobierno.

En concreto, se refirió a las declaraciones de parlamentarios oficialistas que afirmaron que si la reforma hubiese sido presentada por su excontrincante presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), no la habrían apoyado.

En ese sentido, al ser consultado sobre si a su sector le importa más el contenido de la reforma o si representa algo más bien “ideológico”, respondió: “Lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación porque alguien como Jeanette Jara jamás habría presentado una situación como esta ”.

“Es cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales y quién favorecía el ingreso de la migración irregular era el sector de Jeanette Jara. Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, no había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial, por lo tanto esa situación jamás se habría dado”, argumentó.

PEDRO RODRIGUEZ

“Esperamos que la justicia reflexione”

El Presidente José Antonio Kast cuestionó la decisión del Juzgado de Garantía de Iquique en favor de la cautela de garantía solicitada por las defensas de imputados ligados a la mafia china conocida como Clan Chen que fueron trasladados a la cárcel La Laguna en Talca en el despliegue denominado por el Ejecutivo como Plan Cancerbero.

El Mandatario calificó de “inaceptable” que no se respetase la disposición de Gendarmería para mover a los internos desde el centro penitenciario de Alto Hospicio, en tránsito hasta el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) y luego a Talca.

En un punto de prensa en Magallanes, en las afueras de la Junta de Vecinos 51, Juan Pablo II de Punta Arenas, el gobernante presentó un programa de mejoramiento de viviendas y barrios.

En diálogo con la prensa, el Mandatario defendió la reforma de seguridad presentada y valoró la detención de Juan Abdón Flores Valenzuela, alias el Indio Juan, sujeto que se fugó de la cárcel el 25 de febrero y que era parte de un plan para dar muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

“Veré cómo poder reunirme con él y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones donde nos hemos reunido, todo el apoyo para combatir al crimen organizado y decirle a aquellos que están prófugos que al igual que a este delincuente, a este narco delincuente, los vamos a capturar, los vamos a poner a disposición de la justicia, los vamos a encerrar y esperamos que cuando tengan celdas de aislamiento nadie ose, de ningún poder del Estado, a cambiarlos a un lugar más confortable”, comentó.

“Eso es lo que enfrentamos hoy y también es objeto de la reforma constitucional, un cambio en el sistema penitenciario para que aquellos delincuentes que organizan este tipo de bandas criminales, tengan aislamiento total, es inaceptable para nosotros, respetando sí la autoridad de los distintos jueces, que se pretenda cuestionar la autoridad de Gendarmería de Chile cuando quiere aislar precisamente a sujetos como este”, agregó.

La máxima autoridad del país explicó que personas como el Indio Juan deben estar “debidamente aisladas del resto del mundo, en temas de comunicación virtual, como en entrega de encomiendas y de visitas personales”.

“Ese tipo de criminales tienen que estar aislados y esperamos que la justicia reflexione sobre esto y permita que Gendarmería realice bien su trabajo”, insistió.

Reunión con White

Por último, el Jefe de Estado abordó esta jornada la compleja situación del jefe comunal de la comuna de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conociera la existencia de un plan, encabezado por el delincuente conocido como “Indio Juan”, para atentar en su contra.

Así las cosas, respecto a las personas que amenacen a autoridades, dijo: “Vamos a ir por ellos. Así como se capturó a un prófugo, que es este señor que amenaza al alcalde White, a quien conozco, con quien el ministro de Seguridad estuvo dos días antes haciendo operativos en aquellos lugares más complejos de la comuna de San Bernardo. Todo el apoyo”.

Diego Martin

Enviado ese mensaje, reveló que intentará reunirse con el jefe comunal cuando retorne a la capital. “Llegando a Santiago veré cómo podré reunirme con él y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones donde nos hemos reunidos: todo el apoyo para combatir el crimen organizado”, cerró.



