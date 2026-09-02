Detienen a nueve sujetos por robo que afectó a sucursal bancaria en Valparaíso hace un año: sustrajeron más de $6 mil millones

Personal de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía de Valparaíso, dieron a conocer durante la mañana de este miércoles la detención de nueve individuos por su participación en el millonario robo a una sucursal bancaria ocurrido en julio de 2025 en Valparaíso.

Según dieron a conocer las autoridades, la investigación se extendió por un plazo de 13 meses, en los cuales se utilizaron diversas técnicas investigativas para dar con el paradero de los responsables del robo de más de $6 mil millones desde una sucursal de un banco Itaú.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, detalló que los sujetos, de nacionalidad chilena y mayores de edad, no son de Valparaíso y viajaron desde Santiago con el fin de cometer el ilícito.

“Se organizan desde Santiago para viajar a realizar esta operación que resultó muy calculada, con algunos medios de sofisticación que permitieron burlar las barreras que evitaban el ingreso al banco y la sustracción de estos bienes”, señaló.

Respecto del actuar de los sujetos, según informaron las autoridades, un funcionario del banco, ingeniero informático, habría utilizado sus conocimientos para vulnerar los sistemas de seguridad, permitiendo el ingreso de los delincuentes.

“Él en base a sus conocimientos siendo un ingeniero informático, vulneró los sistemas de seguridad. Lo que permitió a las personas que ingresaron ese día al banco hacerlo con total tranquilidad”, mencionó el subprefecto Julio Máspero Villalobos, jefe de la BIRO Valparaíso.

A la vez, informó que un camión tolva fue utilizado para obstaculizar las visibilidad de las cámaras de seguridad en el lugar.

“Tenemos un vehículo incautado, que es un camión Tolva, que sí participó directamente el día del robo, el cual fue utilizado para inhibir o obstaculizar las cámaras de seguridad de Valparaíso”, detalló.

De los seis detenidos, seis estarían involucrados directamente en la ejecución del robo, mientras que los otros tres habrían recibido algún beneficio económico posterior al robo.

Los detenidos serán formalizados durante la jornada de este jueves por los delitos de Asociación criminal, robo y delitos informáticos, y la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de los imputados.