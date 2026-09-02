Demanda de bodegas flex más que se triplica en el primer semestre

Un reporte de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield evidenció un buen comportamiento del segmento de de bodegas flex, siendo uno de los más dinámicos del mercado industrial. Durante el primer semestre de 2026 la demanda más que se triplicó, con una absorción neta que se elevó en un 244%.

Las bodegas flex son centros con una superficie construida de más de 3.500 m2, con modulaciones entre 150 y 800 m2, y un número mayor a 10 unidades. Las bodegas incluyen una oficina o local comercial, el condominio cuenta acceso con seguridad, y áreas de circulación comunes.

Durante el primer semestre la absorción neta llegó a 80.114 metros cuadrados, de acuerdo al informe de bodegas flex de Cushman & Wakefield. La alta demanda se explica tanto por usuarios finales, como también el creciente interés de inversionistas.

“Las principales ventajas que valoran quienes optan por este tipo de bodegas son la flexibilidad de sus espacios y la posibilidad de adaptar las unidades a distintos usos dentro de un mismo proyecto, mientras los inversionistas encuentran en este formato una alternativa con alta demanda y una colocación más rápida”, señala Rosario Meneses, subgerente de market research de Cushman & Wakefield Chile.

Durante la primera mitad el año la vacancia de bodegas flex cayó 38%, hasta alcanzar un 9,05%. La actividad de arriendo alcanzó 230 unidades transadas, equivalentes a 105.000 m2 de absorción positiva. Más del 60% correspondió a bodegas de entre 300 m2 y 500 m2, confirmando la preferencia por superficies medianas.

Junto con la alta demanda observada entre enero y junio, se observó un alza en los precios de arriendo, que se incrementaron un 8,1% en comparación al mismo periodo del año anterior, llegando a 0,2 UF por metro cuadrado. Cushman & Wakefield explica que esto se debió al ingreso de nuevos proyectos con valores superiores al promedio.

“En paralelo, el mercado presenta una menor oferta de unidades disponibles para la venta. Actualmente se identifican seis proyectos con stock, entre los que destacan Workcenter y Vespucio City Box”, agrega Meneses. El precio promedio de venta cayó hasta las 34,64 UF/m2.

Futura oferta

Durante el semestre ingresaron Avanzapark Caupolicán y Vespucio City Box, incorporando cerca de 52.000 m2 al mercado, buena parte de ellos ya colocados antes de su entrega, “reflejando el atractivo que sigue mostrando este formato dentro del segmento industrial”, agrega Meneses.

Para el cierre del 2026 se espera un crecimiento de hasta el 7% de bodegas flex en los submercados poniente y norte. En estas zonas se espera el ingreso de cerca de 74.552 m2 para este año. Entre los proyectos que se esperan destaca Procentro Etapa 3, con cerca de 36.000 m2 y Centro Vespucio 500 que inyectará casi 33.500 m2.

“Esta nueva oferta se sumará a los 52.000 m2 ya recepcionados durante el primer semestre, en un contexto en que la sólida absorción observada durante el año ha contribuido a reducir los niveles de vacancia”, indica el reporte.

Adicionalmente, Cushman & Wakefield, apunta a que para el 2027 ingresarán al mercado 120.963 m2, una superficie comparable a la que ingresaría durante 2026. Tales movimientos se explican por proyectos como Logistock Km 17 y Plus Lo Boza Flex, también en el submercado Norponiente.