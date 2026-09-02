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    Política

    Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo como gesto al alcalde Christopher White

    El senador Castro, miembro de la comisión, planteó que la sesión del lunes será "clave y emblemática para demostrar que nadie se va a poner de rodillas frente al crimen organizado".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    PEDRO RODRIGUEZ

    El senador Juan Luis Castro, miembro de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, anunció que la sesión del lunes de la instancia legislativa se realizará en San Bernardo, como un gesto de solidaridad hacia el alcalde de esa comuna, Christopher White.

    La situación se da luego que se conociera que Juan Flores, alias el “Indio Juan”, un prófugo que escapó de la ex Penitenciaría de Santiago en febrero pasado; estaba planeando un atentado en contra del jefe comunal.

    Los antecedentes sobre la amenaza surgieron en el marco de las diligencias posteriores a la detención de Flores. En concreto, el delincuente buscaba atentar contra la vida del alcalde antes de Fiestas Patrias, en medio de sus intenciones de controlar dos sectores de San Bernardo para actividades vinculadas al narcotráfico.

    En ese contexto, diversos sectores políticos manifestaron su apoyo al alcalde de San Bernardo, quien debió asistir a un centro asistencial tras sufrir una descompensación cuando se enteró del plan en su contra.

    El senador Castro explicó que el gesto de los senadores no solo es “para solidarizar (...) sino para que nunca más haya amedrentamientos, intimidación, cooptación de autoridades públicas”.

    “Hay países que ya recorrieron esto y terminaron como terminaron: muy mal, porque el control lo terminó teniendo el crimen organizado”, indicó el parlamentario.

    En ese sentido, planteó que “esta sesión es clave y emblemática para demostrar que nadie se va a poner de rodillas frente al crimen organizado por más amenazas o planes, sobre todo de un señor, Indio Juan, que salió hace 7-8 meses caminando de la ex Penitenciaría”.

    El senador manifestó que este tipo de situaciones no se deben dejar pasar. “No solo por este alcalde, por cualquier autoridad en Chile y por el avance del crimen organizado dramático”.

    Más sobre:Comisión SeguridadChristopher WhiteSan BernardoSenado

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