Esta vez estuvieron los votos: Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo

La comisión investigadora propuesta por el diputado José Montalva (Ind.-PPD) que busca esclarecer eventuales conexiones entre el consultor argentino Fernando Cerimedo con actores vinculados al actual gobierno de José Antonio Kast fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Luego de ser rechazada este martes, el parlamentario insistió durante esta jornada y la idea fue aprobada: tuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

“Que se apruebe la comisión y eso está muy bien porque da cuenta de que las instituciones funcionan, pero por otro lado nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, no votó o simplemente votó en contra de esta comisión”, planteó el diputado Montalva.

En esa línea, planteó las preguntas dirigidas al oficialismo: “¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue? ¿Qué no quiere transparentar frente a los chilenos? Nos llevamos esa preocupación, pero justamente a eso nos vamos a dedicar en la Comisión Investigadora, a que todos los chilenos y chilenas sepan que sus instituciones son legítimas".

Asimismo, reflexionó señalando que “si la política no construye con legitimidad sus instituciones, difícilmente vamos a poder resolver los problemas de las personas que tienen en el día a día”.

“Así que yo agradecería a todas las bancadas, estamos todos como oposición, también los votos del PDG, que nos permitió hoy día tener esta Comisión Investigadora que nos va a dar tranquilidad y nos va a dar certeza en lo que hoy son hechos y antecedentes que vamos a tener que investigar”, sentenció el diputado Montalva.