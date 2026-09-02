Desbordes revive el cañonazo de las 12 tras siete años detenido: “Hay mucha tradición que no tiene que ver con el reloj”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció este miércoles la recuperación del tradicional “cañonazo de las 12” en el cerro Santa Lucía, una tradición que se remonta a 1824 y que se mantuvo hasta 2019.

La iniciativa contempla volver a utilizar una pieza de artillería Krupp de 1910, ubicada en el torreón del cerro, para realizar diariamente el disparo de salva. El armamento fue revisado y sometido a pruebas por personal de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), que determinó que se encuentra en condiciones para ser utilizado.

“ Por eso anunciamos el retorno del cañonazo de las 12, vuelvo a insistir, preocupándonos de la cantidad de ruido, de sonido, preocupados de que esto se haga bien ”, señaló Desbordes.

El alcalde destacó el carácter histórico de la tradición y explicó que, pese a que actualmente existen relojes que hacen innecesaria la función original del cañonazo, el objetivo es recuperar su valor patrimonial y turístico.

“Hay mucha tradición que no tiene que ver con el reloj”, sostuvo, recordando también otras iniciativas de recuperación patrimonial impulsadas por el municipio.

Historia del cañonazo de las 12

Según los antecedentes de la Municipalidad de Santiago, el Cañonazo de las 12 —que se disparará de lunes a viernes— es una tradición capitalina iniciada en 1824 con un cañón emplazado en el Fuerte Hidalgo del Cerro Santa Lucí­a, cuyos artilleros adoptaron la misión de anunciar el mediodí­a mediante una descarga de salva (disparo sin proyectil), continuando así­ con la costumbre colonial de los sacerdotes de llamar a la misa de las 12, coincidente con el repicar de las campanas.

Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, se suspendió el cañonazo como una medida de prevención para evitar derrumbes y desprendimientos de roca causados por la vibración. Este hecho sirvió para encargar la restauración integral del cañón Krupp, calibre 75 milí­metros, fabricado en Alemania en 1910.

Fue en el 2012 que la tradición volvió a ser puesta en marcha . Instaurada en ese entonces por el alcalde Pablo Zalaquett, se hizo la reinauguración el 12 de febrero del año mencionado.

Posteriormente, en el año 2019, en el contexto del estallido social, la Municipalidad de Santiago, encabezada por Felipe Alessandri, decidió suspender la tradición que fue, finalmente, retomada este 2026.

Famae realizó revisión y prueba de fuego

La coronel del Ejército Lorena Gajardo, jefa de Mantenimiento de Sistemas de Armas de Famae, explicó que la revisión de la pieza fue solicitada por la Municipalidad de Santiago y que posteriormente se realizó una prueba de fuego para comprobar su funcionamiento.

“A petición de la ilustre Municipalidad de Santiago al Ejército de Chile, se solicitó la revisión, inspección y mantenimiento de la pieza de artillería Krupp, que está ubicada acá en el torreón del cerro Santa Lucía”, explicó Gajardo.

Según la oficial, tras la inspección realizada por personal especializado, el cañón fue considerado apto para su utilización. “Para esa actividad participó personal de Famae para la revisión de la pieza, encontrándose en óptimas condiciones de ser utilizada”, afirmó.

La coronel detalló que “el día jueves de la semana pasada hicimos una prueba de fuego para poder determinar el excelente funcionamiento que tenía la pieza, para lo cual también se han medido los decibeles de la munición que teníamos para la prueba”.

Uno de los aspectos que se buscó despejar es que el disparo no implica el lanzamiento de un proyectil. Gajardo explicó que “esto es una munición de salva, es un cartucho que está construido en cartón, al interior tiene pólvora y un detonador”.

Habrá 21 cañonazos el 19 de septiembre

La recuperación de las tradiciones militares no se limitará al cañonazo de las 12. Según informó la coronel Gajardo, el Ejército realizará el próximo 19 de septiembre una salva de 21 cañonazos en el cerro Santa Lucía, como homenaje a las Glorias del Ejército y al aniversario patrio.

La actividad se desarrollará en la terraza Caupolicán del cerro y busca recuperar una tradición que, según explicó la oficial, tuvo su última realización en 1910. “El Ejército de Chile siempre está dispuesto a apoyar a quienes quieran retomar las tradiciones”, afirmó Gajardo.