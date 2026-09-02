SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desbordes revive el cañonazo de las 12 tras siete años detenido: “Hay mucha tradición que no tiene que ver con el reloj”

    El armamento fue revisado y sometido a pruebas por personal de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), que determinó que se encuentra en condiciones para ser utilizado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Municipalidad de Santiago.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció este miércoles la recuperación del tradicional “cañonazo de las 12” en el cerro Santa Lucía, una tradición que se remonta a 1824 y que se mantuvo hasta 2019.

    La iniciativa contempla volver a utilizar una pieza de artillería Krupp de 1910, ubicada en el torreón del cerro, para realizar diariamente el disparo de salva. El armamento fue revisado y sometido a pruebas por personal de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), que determinó que se encuentra en condiciones para ser utilizado.

    Por eso anunciamos el retorno del cañonazo de las 12, vuelvo a insistir, preocupándonos de la cantidad de ruido, de sonido, preocupados de que esto se haga bien”, señaló Desbordes.

    El alcalde destacó el carácter histórico de la tradición y explicó que, pese a que actualmente existen relojes que hacen innecesaria la función original del cañonazo, el objetivo es recuperar su valor patrimonial y turístico.

    “Hay mucha tradición que no tiene que ver con el reloj”, sostuvo, recordando también otras iniciativas de recuperación patrimonial impulsadas por el municipio.

    Historia del cañonazo de las 12

    Según los antecedentes de la Municipalidad de Santiago, el Cañonazo de las 12 —que se disparará de lunes a viernes— es una tradición capitalina iniciada en 1824 con un cañón emplazado en el Fuerte Hidalgo del Cerro Santa Lucí­a, cuyos artilleros adoptaron la misión de anunciar el mediodí­a mediante una descarga de salva (disparo sin proyectil), continuando así­ con la costumbre colonial de los sacerdotes de llamar a la misa de las 12, coincidente con el repicar de las campanas.

    Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, se suspendió el cañonazo como una medida de prevención para evitar derrumbes y desprendimientos de roca causados por la vibración. Este hecho sirvió para encargar la restauración integral del cañón Krupp, calibre 75 milí­metros, fabricado en Alemania en 1910.

    Fue en el 2012 que la tradición volvió a ser puesta en marcha. Instaurada en ese entonces por el alcalde Pablo Zalaquett, se hizo la reinauguración el 12 de febrero del año mencionado.

    Posteriormente, en el año 2019, en el contexto del estallido social, la Municipalidad de Santiago, encabezada por Felipe Alessandri, decidió suspender la tradición que fue, finalmente, retomada este 2026.

    Famae realizó revisión y prueba de fuego

    La coronel del Ejército Lorena Gajardo, jefa de Mantenimiento de Sistemas de Armas de Famae, explicó que la revisión de la pieza fue solicitada por la Municipalidad de Santiago y que posteriormente se realizó una prueba de fuego para comprobar su funcionamiento.

    “A petición de la ilustre Municipalidad de Santiago al Ejército de Chile, se solicitó la revisión, inspección y mantenimiento de la pieza de artillería Krupp, que está ubicada acá en el torreón del cerro Santa Lucía”, explicó Gajardo.

    Según la oficial, tras la inspección realizada por personal especializado, el cañón fue considerado apto para su utilización. “Para esa actividad participó personal de Famae para la revisión de la pieza, encontrándose en óptimas condiciones de ser utilizada”, afirmó.

    La coronel detalló que “el día jueves de la semana pasada hicimos una prueba de fuego para poder determinar el excelente funcionamiento que tenía la pieza, para lo cual también se han medido los decibeles de la munición que teníamos para la prueba”.

    Uno de los aspectos que se buscó despejar es que el disparo no implica el lanzamiento de un proyectil. Gajardo explicó que “esto es una munición de salva, es un cartucho que está construido en cartón, al interior tiene pólvora y un detonador”.

    Habrá 21 cañonazos el 19 de septiembre

    La recuperación de las tradiciones militares no se limitará al cañonazo de las 12. Según informó la coronel Gajardo, el Ejército realizará el próximo 19 de septiembre una salva de 21 cañonazos en el cerro Santa Lucía, como homenaje a las Glorias del Ejército y al aniversario patrio.

    La actividad se desarrollará en la terraza Caupolicán del cerro y busca recuperar una tradición que, según explicó la oficial, tuvo su última realización en 1910. “El Ejército de Chile siempre está dispuesto a apoyar a quienes quieran retomar las tradiciones”, afirmó Gajardo.

    Más sobre:Cerro Santa LucíaCañonazoSantiagoMario DesbordesFamae

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Contraloría advierte contrataciones irregulares por más de $750 millones en Municipio de Curacautín

    Gobierno inicia implementación del Plan Escudo de Barrio con despliegue policial, social y comunitario

    Richard von Appen lanza su candidatura para presidir la CPC y la Sofofa lo respalda

    Kast en Foro Madrid: “Si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver”

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Lo más leído

    1.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    2.
    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    3.
    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    Corte confirma multa a inmobiliaria por demolición de inmuebles de zona típica en barrio Yungay de Santiago

    4.
    Falleció también un asaltante: conductor muere chocado por vehículo que escapaba tras robo a camión de cigarros en Maipú

    Falleció también un asaltante: conductor muere chocado por vehículo que escapaba tras robo a camión de cigarros en Maipú

    5.
    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    Carabineros reporta que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total: fijó domicilio en un OXXO

    6.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Contraloría advierte contrataciones irregulares por más de $750 millones en Municipio de Curacautín
    Chile

    Contraloría advierte contrataciones irregulares por más de $750 millones en Municipio de Curacautín

    Gobierno inicia implementación del Plan Escudo de Barrio con despliegue policial, social y comunitario

    Kast en Foro Madrid: “Si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver”

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión
    Negocios

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Richard von Appen lanza su candidatura para presidir la CPC y la Sofofa lo respalda

    ¿Burbuja? Julius Baer dice que la “carrera armamentista” de inversión en IA se acelera y no se estanca

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones
    Mundo

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    EE.UU. sanciona a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

    Machado dice que la garantía de éxito para acuerdo petrolero con EE.UU. es un “gobierno democrático” en Caracas

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa