$21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

Las remuneraciones de los cinco consejeros del Banco Central (BC) se acaban de reajustar. Después de prácticamente una década sin casi tener aumentos, este año el gobierno del Presidente José Antonio Kast autorizó un reajuste de 14,4% en sus salarios brutos.

Este cuasicongelamiento de las remuneraciones por 10 años, donde en algunos ejercicios el alza fue de 0% y en otros de 1% y 3%, pero en promedio por debajo de la inflación del período, venía generando desde hace tiempo una preocupación en los círculos cercanos al instituto emisor y entre economistas.

Esto, porque la ley mandata que se debe establecer un criterio de mercado, para lo cual la idea es mantener una relación cercana entre los salarios que hay en el sector privado para puestos equivalentes, con los que ganan los consejeros. Lo que se busca asegurar con ello, es mantener el atractivo del cargo de consejero -que dura 10 años- para economistas de primer nivel, cuyo costo alternativo es alto.

Según explicó el Banco Central, “ las remuneraciones de los consejeros son fijadas por el Ejecutivo considerando una propuesta de la Comisión prevista en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central ”.

Rosanna Costa presidenta del Banco Central. Andres Perez

Esta comisión obligatoriamente debe elaborar su propuesta basándose en los sueldos vigentes para los más altos cargos ejecutivos de los bancos comerciales del sector privado.

El Presidente de la República designa esta comisión especial integrada por tres personas que hayan sido presidentes o vicepresidentes del Banco Central.

En este caso, la instancia estuvo integrada por los economistas y exvicepresidentes del ente rector, Manual Marfán, Sebastián Claro y Pablo García.

El Presidente de la República fija las remuneraciones por plazos no mayores a dos años, lo cual se oficializa mediante un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Hacienda y publicado en el Diario Oficial.

Actualmente el consejo del BC está conformado por su presidenta, Rosanna Costa; el vicepresidente, Alberto Naudon, y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Claudio Soto y Kevin Cowan.

El alza

Desde el 9 de diciembre de 2019 y hasta el 8 de diciembre de 2024, las remuneraciones del consejo del ente rector no tuvieron reajustes.

A contar del 9 de diciembre de 2024 se aplicó un reajuste de 3%, establecido mediante el Decreto Supremo N° 702 del Ministerio de Hacienda, bajo el gobierno de Gabriel Boric.

Alexis Ramirez Fotografia

La nueva fijación de ahora, establecida mediante el Decreto Supremo N° 700 de 2026, que se publicó en el Diario Ofial el 28 de agosto pasado, rige desde el 9 de diciembre de 2025 y por un plazo de un año.

De acuerdo a ella, la remuneración bruta de la presidenta del Banco Central sube de $18.441.014 a $21.098.703; la del vicepresidente pasa de $16.392.013 a $18.754.403, y las de los consejeros se elevan de $15.367.512 a $17.582.253.

Desde el ente rector precisan que “este reajuste no se aplica al resto de los funcionarios”. Esto, porque las remuneraciones de los consejeros y las del personal del organismo se determinan mediante procedimientos distintos. Las primeras son fijadas por el Ejecutivo conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, mientras que las remuneraciones del personal son determinadas por el consejo.

Para tener un orden de magnitud y referencia, las remuneraciones de los consejeros se ubican hoy y pese a este reajuste, muy por debajo de las que existen en puestos equivalentes en algunos bancos privados.

Por ejemplo, el presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, el año pasado obtuvo una remuneración bruta de $1.172 millones por concepto de dieta y participación en comités. Esto implica del orden de $97,7 millones mensuales. En abril de 2025 asumió la presidencia de Bci Ignacio Yarur, desde ese momento y hasta el cierre del año pasado, tuvo un salario bruto de $1.232 millones, esto equivale a casi $103 millones mensuales.

A nivel mundial

El ingreso de la presidencia del Banco Central de Chile anual será de $252 millones brutos, unos US$269.640. Este monto es algo superior al salario anual del presidente de la Reserva Federal de US$253.100 brutos, mientras que el salario anual de los demás gobernadores de la Fed es de US$228.000.

En tanto, en la regiónel presidente del Banco Central de Perú recibe US$148.000 al año, mientras el de México unos US$ 257.000 al año.

Por su parte, otra referencia a nivel mundial es que en un universo de 26 bancos centrales relevantes, la remuneración promedio es de US$233.506 anuales, según datos de la publicación Central Banking.