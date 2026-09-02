SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    $21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

    De esta manera, la de la presidenta Rosanna Costa sube de $18.441.014 a $21.098.703; la del vicepresidente Alberto Naudon pasa de $16.392.013 a $18.754.403, y las de los consejeros Luis Felipe Céspedes, Claudio Soto y Kevin Cowan se elevan de $15.367.512 a $17.582.253.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Mariana Marusic
    Alexis Ramirez Fotografia

    Las remuneraciones de los cinco consejeros del Banco Central (BC) se acaban de reajustar. Después de prácticamente una década sin casi tener aumentos, este año el gobierno del Presidente José Antonio Kast autorizó un reajuste de 14,4% en sus salarios brutos.

    Este cuasicongelamiento de las remuneraciones por 10 años, donde en algunos ejercicios el alza fue de 0% y en otros de 1% y 3%, pero en promedio por debajo de la inflación del período, venía generando desde hace tiempo una preocupación en los círculos cercanos al instituto emisor y entre economistas.

    Esto, porque la ley mandata que se debe establecer un criterio de mercado, para lo cual la idea es mantener una relación cercana entre los salarios que hay en el sector privado para puestos equivalentes, con los que ganan los consejeros. Lo que se busca asegurar con ello, es mantener el atractivo del cargo de consejero -que dura 10 años- para economistas de primer nivel, cuyo costo alternativo es alto.

    Según explicó el Banco Central, “las remuneraciones de los consejeros son fijadas por el Ejecutivo considerando una propuesta de la Comisión prevista en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central”.

    Rosanna Costa presidenta del Banco Central. Andres Perez

    Esta comisión obligatoriamente debe elaborar su propuesta basándose en los sueldos vigentes para los más altos cargos ejecutivos de los bancos comerciales del sector privado.

    El Presidente de la República designa esta comisión especial integrada por tres personas que hayan sido presidentes o vicepresidentes del Banco Central.

    En este caso, la instancia estuvo integrada por los economistas y exvicepresidentes del ente rector, Manual Marfán, Sebastián Claro y Pablo García.

    El Presidente de la República fija las remuneraciones por plazos no mayores a dos años, lo cual se oficializa mediante un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Hacienda y publicado en el Diario Oficial.

    Actualmente el consejo del BC está conformado por su presidenta, Rosanna Costa; el vicepresidente, Alberto Naudon, y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Claudio Soto y Kevin Cowan.

    El alza

    Desde el 9 de diciembre de 2019 y hasta el 8 de diciembre de 2024, las remuneraciones del consejo del ente rector no tuvieron reajustes.

    A contar del 9 de diciembre de 2024 se aplicó un reajuste de 3%, establecido mediante el Decreto Supremo N° 702 del Ministerio de Hacienda, bajo el gobierno de Gabriel Boric.

    Alexis Ramirez Fotografia

    La nueva fijación de ahora, establecida mediante el Decreto Supremo N° 700 de 2026, que se publicó en el Diario Ofial el 28 de agosto pasado, rige desde el 9 de diciembre de 2025 y por un plazo de un año.

    De acuerdo a ella, la remuneración bruta de la presidenta del Banco Central sube de $18.441.014 a $21.098.703; la del vicepresidente pasa de $16.392.013 a $18.754.403, y las de los consejeros se elevan de $15.367.512 a $17.582.253.

    Desde el ente rector precisan que “este reajuste no se aplica al resto de los funcionarios”. Esto, porque las remuneraciones de los consejeros y las del personal del organismo se determinan mediante procedimientos distintos. Las primeras son fijadas por el Ejecutivo conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, mientras que las remuneraciones del personal son determinadas por el consejo.

    Para tener un orden de magnitud y referencia, las remuneraciones de los consejeros se ubican hoy y pese a este reajuste, muy por debajo de las que existen en puestos equivalentes en algunos bancos privados.

    Por ejemplo, el presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, el año pasado obtuvo una remuneración bruta de $1.172 millones por concepto de dieta y participación en comités. Esto implica del orden de $97,7 millones mensuales. En abril de 2025 asumió la presidencia de Bci Ignacio Yarur, desde ese momento y hasta el cierre del año pasado, tuvo un salario bruto de $1.232 millones, esto equivale a casi $103 millones mensuales.

    A nivel mundial

    El ingreso de la presidencia del Banco Central de Chile anual será de $252 millones brutos, unos US$269.640. Este monto es algo superior al salario anual del presidente de la Reserva Federal de US$253.100 brutos, mientras que el salario anual de los demás gobernadores de la Fed es de US$228.000.

    En tanto, en la regiónel presidente del Banco Central de Perú recibe US$148.000 al año, mientras el de México unos US$ 257.000 al año.

    Por su parte, otra referencia a nivel mundial es que en un universo de 26 bancos centrales relevantes, la remuneración promedio es de US$233.506 anuales, según datos de la publicación Central Banking.

    Más sobre:Banco CentralRemuneracionessalariosConsejeros del Banco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    Lo más leído

    1.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    2.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    3.
    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    4.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    5.
    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    6.
    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa