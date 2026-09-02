Los músicos electrónicos Dandy Jack y Paula Schopf encabezan experiencia inmersiva en el CEP

Como parte del programa Futuros Posibles, la institución invita a una experiencia inmersiva que explora el impacto histórico y medioambiental de la colonización en la Patagonia.

La obra, un proyecto de la destacada música Paula Schopf y que contará en esta ocasión con la colaboración de Martin Schopf (conocido como Dandy Jack), fusiona grabaciones de campo, música electrónica e imágenes para reflexionar sobre el frágil ecosistema del extremo sur.

Hay un territorio en el fin del mundo donde los ecos de una historia dolorosa aún resuenan entre los glaciares y el viento. Para capturar esa memoria viva, el Centro de Estudios Públicos (CEP), a través de su programa Futuros Posibles, abre las puertas a una jornada cultural inédita. Mediante la fusión de sintetizadores, grabaciones de campo y visuales, esta nueva invitación busca transformar el auditorio en un paisaje sonoro, explorando los secretos y las cicatrices del sur de Chile.

Bajo esa premisa, se presentará la obra Magallanes V, un proyecto en constante evolución gestado a partir de los viajes de la destacada DJ y productora de música electrónica Paula Schopf a la Patagonia durante los años 2019 y 2022.

La investigación sonora, según explica la propia artista, explora el fuerte impacto que tuvo la colonización europea durante los siglos XIX y XX, tanto en las comunidades indígenas como en los frágiles ecosistemas de la región. Se trata de una aproximación a una expansión violenta que devastó poblaciones locales y alteró paisajes hasta entonces inexplorados, dejando un legado que resuena hasta el día de hoy.

La iniciativa forma parte de una preocupación constante de la institución por cruzar diversas disciplinas. Según explica Javiera Parada, coordinadora de Arte y Cultura del CEP, Futuros Posibles ha tenido “desde los inicios una línea de trabajo respecto a arte y medio ambiente”.

Sobre los orígenes de esta obra, Parada detalla que Schopf, que es “una artista multidisciplinar chilena, residente en Alemania desde hace muchos años, que en conjunto con el Goethe-Institut ha desarrollado un programa de residencias en la Patagonia chilena, y desde ahí nace la idea de este concierto audiovisual Magallanes”.

La artista detrás de esta iniciativa cuenta con una importante trayectoria internacional.

Un largo recorrido

Conocida en sus inicios como “Chica Paula”, Schopf ha sido una figura clave en la vibrante escena de clubes de Berlín desde fines de la década de 1990, debutando en el emblemático club Tresor y formando parte de la llamada “conexión chilena” junto a referentes como Ricardo Villalobos y Dandy Jack.

Tras graduarse con una maestría en Estudios Sonoros (Sound Studies) de la Universität der Künste de Berlín en 2017, la productora ha fusionado sus diferentes facetas para crear instalaciones y performances que indagan en cuestiones estéticas y sociopolíticas.

En el aspecto creativo, Magallanes fue desarrollado en colaboración con el artista Eduardo Velásquez, radicado en Punta Arenas, quien estuvo a cargo del área de video. El material sonoro fue construido a partir de grabaciones de campo y sintetizadores analógicos, mezclando fluidamente voces, sonidos ambientales, entrevistas y textos sin las ataduras de una narrativa tradicional.

Según la propia artista, esto permite que surjan relaciones complejas a partir de la simultaneidad y el conflicto, reflejando así las intrincadas conexiones entre los seres humanos, la cultura y el medio ambiente patagónico.

Para esta nueva presentación en el CEP, el escenario contará con una dinámica familiar inédita. “Para esta ocasión hemos invitado al destacado músico, productor, DJ y agitador cultural Martin Schopf, que es hermano de Paula, y que desde hace muchos años es uno de los protagonistas de la escena electrónica de Europa y de toda América”, añade Parada.

En conjunto, los artistas presentarán una sesión única. “En conjunto van a hacer la quinta versión del concierto audiovisual Magallanes V, que nace, como decía, del registro de sonidos e imágenes que ha hecho Paula Schopf durante sus residencias en la Patagonia”, concluye la coordinadora.

En resumen, el concierto se realizará el próximo jueves 3 de septiembre a las 18:30 horas de manera presencial en la sede del CEP, ubicada en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia. La entrada es liberada, con inscripción previa (puedes hacerlo aquí). Puedes encontrar más detalles del evento a través de las redes sociales del CEP.