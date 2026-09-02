Funcionarios del Ejército formalizados en causa vinculada a investigación por muerte de Franco Vargas quedan con arraigo

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó este miércoles a ocho funcionarios de Ejército en una nueva causa vinculada a la investigación por la muerte de Franco Vargas.

Los imputados son:

Bjorn Dieter Wohllk Araya,

Michael Jonathan Fritz Gervasoni

Manuel Ignacio Zambrano González

Cristián Muñoz Guzmán

Franco Antonio Tapia Barrios

Jorge Alejandro Alvear Alvear

Ignacio Andrés Saavedra Salinas

Fernando Raúl Zúñiga Torres

Los imputados fueron formalizados por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, quedando bajo medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

Los hechos investigados se habrían desarrollado en el Cuartel Pacollo de la Brigada Motorizada 24 Huamachuco, en Putre, entre el 15 y el 27 de abril de 2024.

Las víctimas son tres soldados conscriptos del regimiento.

En la causa principal se investiga el deceso de Franco Vargas, que realizaba su servicio militar como voluntario en la brigada perteneciente a la IV División del Ejército, cuando falleció durante una marcha de entrenamiento.

El joven de 19 años presentó problemas respiratorios durante el desplazamiento, realizado a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar el 27 de abril de 2024.

Vargas y los demás conscriptos habrían enfrentado condiciones de hacinamiento, consumo de agua en mal estado, presencia de fecas de ratones y situaciones de malos tratos físicos y psicológicos durante la instrucción.

De los ocho militares imputados este miércoles, tres ya están formalizados por la causa principal, sumándose estos nuevos delitos.

En la audiencia de formalización se determinó agrupar esta investigación a la causa principal.

Los hechos que se indagan

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia de este miércoles, los hechos ocurrieron en días indeterminados durante la segunda quincena de abril de 2024, específicamente durante el periodo de campaña de instrucción desarrollado en el Cuartel Pacollo y sus inmediaciones.

En ese contexto, los soldados conscriptos sufrieron diversos apremios ilegítimos, como agresiones físicas por parte de sus superiores.

Una de las víctimas recibió una fuerte patada en su cabeza sobre el casco que llevaba puesto ocasionándole alteración de la visión y cefalea, así como dolor y disfunción articular en la mandíbula.

Asimismo, y como una forma de castigo y bajo un régimen de “aporreos” sistemáticos fueron obligados a realizar sesiones de ejercicios físicos intensos bajo condiciones de altitud extrema, lo que provocó que varios jóvenes sufrieran vómitos debido al esfuerzo físico desmedido e inmediato tras la ingesta de alimentos.

En tanto, también fueron obligados a marchar y permanecer en condiciones de frío y temperaturas extremas cercanas a los 0°C, sin las prendas de abrigo reglamentarias (chaquetón térmico y primera capa) bajo el pretexto de que todos debían “andar iguales”, informó el Ministerio Público.

Uno de los jóvenes presenta lesiones físicas y secuelas cutáneas en sus manos por la exposición al terreno sin protección adecuada.

Uno de los hechos imputados se refiere a que una de las víctimas presentaba síntomas graves de infección respiratoria, incluyendo sinusitis crónica y vómitos con sangre. Sin embargo, el personal de salud militar omitió brindar la atención técnica necesaria dándole un trato inhumano y degradante al soldado, ya que en lugar de evaluarlo clínicamente lo insultó con términos sexuales limitándose a suministrarle paracetamol sin considerar las condiciones de riesgo ambiental, expuso la Fiscalía de Arica ante el tribunal.

El fiscal Rodrigo González Vega informó que, como consecuencia directa de estos tratos y conforme al Protocolo de Estambul aplicado a las víctimas, se determinó que presentan una sintomatología concordante con un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) grave, angustia somática y un quiebre profundo en su proyecto vital.