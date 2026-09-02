Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

Al mediodía de este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le pidió la renuncia a la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien estuvo cuatro años al mando de la institución.

Luego de que la solicitud de renuncia se haga efectiva, en su lugar asumirá de manera interina la subdirectora jurídica, María Jazmín Rodríguez.

Arriaza, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Gerencia Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fue la primera mujer al mando de la Dirección de Aduanas y entre sus logros se cuenta la renovación de la flota de los camiones escáner que fiscalizan las internaciones de bienes desde el extranjero.

Antes de tomar el mando del organismo fiscal, fue directora regional metropolitana de Pesca y Acuicultura (2018-2022) y había sido subdirectora técnica (2006-2011) y directora regional metropolitana (2011-2016) de Aduanas. En el sector privado, fue asesora en temas de comercio exterior y procesos logísticos de empresas portuarias.

Asumió el cargo en agosto de 2022, tras ser nombrada por el expresidente Gabriel Boric.