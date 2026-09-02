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    Maltrato animal: Fiscalía formalizará a imputado por caza ilegal de aguilucho de cola rojiza en Chiloé

    Los hechos ocurrieron en abril de este año en la comuna de Dalcahue. El imputado fue identificado como Olegario del Carmen Pérez.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Aguilucho de cola rojiza. Foto: Ministerio de Medio Ambiente / ©Tomás Rivas Fuenzalida.

    El Buteo Ventralis, o aguilucho de cola rojiza, es una especie vulnerable, de acuerdo con la última actualización (enero de 2026) de la nómina de especies según su estado de conservación del Ministerio de Medio Ambiente. Se mantiene en categoría de ave protegida.

    Por lo mismo, una denuncia ciudadana difundida en el grupo de Facebook AvesChile, donde se evidenció que un sujeto habría cazado un ejemplar de este tipo, generó alta indignación y motivó la presentación de una querella por parte de Fundación Edra, representada por el estudio de abogados Arias & Navarrete.

    Según se reportó en ese momento, los hechos habrían tenido lugar en la comuna de Dalcahue, en la Isla de Chiloé, en el mes de abril. De hecho, en la publicación se acompañaba la foto del sujeto que posaba ante una cámara mostrando el cadáver del animal como trofeo, mientras desde su hombro colgaba un arma de fuego.

    Como se detalla en la querella, el aguilucho de cola rojiza “es una especie nativa de nuestro país, calificada como rara según el Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI), siendo su estado de conservación Vulnerable D1 y cuya caza se encuentra prohibida por la ley”.

    Dado lo anterior, el Ministerio Público activó una serie de pesquisas, pudiendo dar con el hombre que aparecía en la foto y elementos suficientes para solicitar audiencia para formalizarlo por los delitos de caza ilegal de especie protegida y maltrato animal agravado con resultado de muerte.

    La audiencia de formalización contra el imputado, identificado como Olegario del Carmen Pérez, tendrá lugar este jueves 3 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Castro a partir de las 9.00 horas.

    Consultado sobre el proceso, el abogado Emiliano Arias, del estudio Arias & Navarrete, manifestó: “Es muy relevante la audiencia de formalización de la investigación respecto de este sujeto que dio caza y mató a un ejemplar de Buteo ventralis o aguilucho de cola rojiza por varias razones. Primero, por el lugar en que se encuentran. En la Isla de Chiloé, la gran mayoría de su fauna es fauna protegida, hay fauna endémicas y en el caso del aguilucho cola rojiza, su población ha ido decreciendo año tras año, ahora ya está en la categoría vulnerable conforme a los últimos estudios científicos”.

    “En consecuencia, esta formalización resulta muy útil desde el punto de vista de concientizar a las personas y dar a conocer que estos hechos son constitutivos de delito. No es cualquier ave ql que se está dando caza, es una ave rapaz beneficiosa para el equilibrio del ecosistema y esperamos que sirva como ejemplo y que tenga la adecuada difusión, para dar a conocer tanto esta ave, que es muy singular, como lo referente a que todo daño que se le haga a esta u otra fauna nativa, es constitutivo del delito de maltrato animal y de caza ilegal de especie protegida”, agregó.

    Más sobre:ChiloéEmiliano AriasAguilucho de cola rojizaFundación Edra

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