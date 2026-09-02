Fiscalía y Carabineros desmantelan grupo criminal multinacional e incautan más de 300 kilos de droga en Antofagasta

La Fiscalía Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Antofagasta y Carabineros lograron desmantelar a una agrupación criminal multinacional, incautando más de 300 kilos de droga y deteniendo a 13 personas en diligencias en tres comunas de la región.

En total fueron incautados 302 kilos 415 gramos de marihuana, 6 kilos 180 gramos de clorhidrato de cocaína y 1 kilo 11 gramos de pasta base, además de 14 millones de pesos en dinero en efectivo, cuatro vehículos y otras especies de interés para la investigación.

El despliegue consideró acciones en Tocopilla, Antofagasta y Alto Hospicio.

El procedimiento se inició el lunes 31 de agosto en Tocopilla, con la detención de dos extranjeros que transportaban cuatro sacos con marihuana al interior de un automóvil.

Esta situación, de inmediato, dio origen a diligencias especializadas que permitieron detectar otros tres vehículos en distintos sectores de la comuna, dos que cumplían funciones de punta de lanza, mientas que el tercero transportaba otra importante cantidad de drogas.

Como resultado de la investigación, fueron detenidos 10 colombianos (dos de ellos, adolescentes), un boliviano, un venezolano y un dominicano.

De acuerdo a los primeros antecedentes, estas 13 peronas extranjeras integrarían una estructura criminal multinacional que operaba desde Antofagasta para el ingreso de droga al país.

Por otro lado, en paralelo, en un segundo procedimiento hasta ahora no relacionado con el primero, Carabineros detuvo en Tocopilla a otros dos colombianos que transportaban 1 kilo 59 gramos de clorhidrato de cocaína y 13 kilos 170 gramos de pasta base en una mochila.

“Una frontera no se gobierna incautando lo que pasa: se gobierna desarticulando a quien lo mueve”

En una actividad en que se dio cuenta a la prensa de estas acciones, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que estos procedimientos deben mirarse de una manera distinta, pues más allá de la cantidad de droga incautada, lo relevante es que se desarticuló una estructura criminal completa.

“En 24 horas se desarticuló y se desmanteló una organización criminal que operaba en nuestra región y no sólo se detuvo a sus integrantes, además se incautó la droga, los vehículos, 14 millones de pesos en dinero en efectivo. Eso marca una diferencia tremenda y demuestra que las capacidades que tiene el Estado, representado por las policías y el Ministerio Público, han avanzado y hoy son capaces de atacar la estructura en su totalidad”, planteó.

Castro Bekios abordó la evolución que está teniendo la estrategia instalada en la región, bautizada en algunas notas como “doctrina Antofagasta”, que comenzó con el control fronterizo, para pasar luego a la detección de las rutas del tráfico y los lugares de acopio, enfocándose ahora en la estructura de las organizaciones criminales.

El fiscal, respecto a ello, manifestó que la droga incautada durante una investigación puede ser repuesta, pero cuando se detiene a la estructura completa, como ocurrió en este caso, el golpe que se da al crimen organizado es mayor.

“Por eso decimos, con precisión, que no solo estamos incautando drogas, estamos desmantelando organizaciones. Una frontera no se gobierna incautando lo que pasa: se gobierna desarticulando a quien lo mueve”, subrayó.

El persecutor destacó que a la fecha se han incautado en la región 56,3 toneladas de drogas, lo que representa casi el triple de lo que se había incautado en 2025 a la misma altura del año.

“Este resultado no es una casualidad, todo lo contrario, responde a una estrategia de trabajo coordinado que no descansa”, enfatizó Castro Bekios.

Carabineros desarrolla perfilamientos

Por su parte, el prefecto de Carabineros de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, explicó que ambos procedimientos son el resultado de los perfilamientos que realiza la institución y que les permite detectar vehículos involucrados en el traslado de drogas, activando luego diligencias especializadas con personal del OS-7.

El oficial destacó asimismo el trabajo coordinado e integrado que se realiza con el Ministerio Público, en este caso, a través de la Fiscalía SAC, que permite dar continuidad a las diligencias, llegando así al resto de la organización criminal.