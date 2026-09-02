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    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    Un grupo de investigadores estudió de cerca las experiencias paranormales que tuvo un grupo de personas para comprender por qué ocurren y cómo afecta su bienestar. Esto fue lo que revelaron.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    Son muchas las personas que aseguran haber vivido una experiencia paranormal, inquietante e inexplicable. Escuchar una voz, sentir que no estás solo en una habitación, ver fantasmas o hasta tener un déjà vu (vivir algo que soñaste previamente).

    Pero en el mundo científico, pocas investigaciones se han dedicado a entender (o explicar) estas vivencias inusuales.

    En esta línea, un grupo de psicólogos del Instituto D’Or de Investigación y Educación (IDOR) en Brasil se hicieron una pregunta: ¿Qué pasa cuando una persona vive algo que siente como extraordinario, o fuera de lo común, y cómo afecta a su bienestar?

    Esto fue lo que descubrieron en su estudio.

    El estudio sobre vivencias paranormales o extrañas

    El equipo de psicólogos basó su estudio, publicado en PLOS One, en un cuestionario que ya existía, llamado Inventario de Experiencias No Ordinarias (INOE, por sus siglas en inglés) que preguntaba a los participantes sobre 38 sucesos “espeluznantes”, el contexto y consecuencias que tuvieron en sus vidas.

    Después, aplicaron las mismas preguntas a 5.117 personas para entender qué experiencias inquietantes se repetían más, y cómo les hacía sentir emocionalmente haberlas vivido.

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    Y los resultados impactaron a los autores: más del 60% aseguró haber experimentado estos sucesos estando despiertos y alertas. El 40% estaba solo cuando sucedió.

    Los sucesos más comunes fueron:

    • Tener sentimientos repentinos y abrumadores como alegría, asombro o miedo.
    • Tener visiones, oír voces o experiencias extracorpóreas.
    • Una sensación de yo disminuido.
    • Sentir la presencia de los difuntos o de fuerzas extraordinarias.
    • Déjà vu.
    • Percepción extrasensorial.
    • Experiencias cercanas a la muerte.
    • Sueños lúcidos.
    • Sensación de haber vivido vidas pasadas.

    “Experiencias como percibir una presencia, tener una visión o sentir que uno se observa a sí mismo desde fuera del propio cuerpo son mucho más comunes en la población general de lo que sugieren las tasas de diagnóstico clínico”, dijo el autor principal, Ronald Fischer, psicólogo del IDOR.

    Según el experto, pese a que todos vivieron alguna de estas experiencias, la mayoría de los participantes del estudio no reportó sentirse mal. Dijeron que, en realidad, los sucesos fueron “neutrales” o “positivos”, tanto al recordarlos como al reflexionarlos. Solo una cuarta parte sufrió o sintió malestar.

    También les preguntaron quién creían que era responsable de su experiencia.

    Un 36% dijo que nadie lo había causado, pero un 16% asegura que fue un dios o dioses. El 11% lo atribuyó a un “espíritu santo”. Además, el 28% está convencido de que su experiencia fue una “señal” o “mensaje”.

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    “Para muchas personas, este tipo de experiencias pueden ser significativas y conducir al crecimiento personal y a una mayor comprensión de sí mismas”, dijo Fischer.

    Para los investigadores, estos resultados pueden ayudar a las personas a comprender sus vivencias y sentirse comprendidas.

    “Es importante destacar que esperamos que nuestro trabajo pueda ayudar a eliminar el estigma, centrándonos en las diversas maneras en que las personas lo experimentan y le dan sentido”, dijo el especialista.

    Sin embargo, “también queremos recalcar que si las personas sienten que estas experiencias interfieren con sus actividades diarias, deberían hablar con un profesional o buscar ayuda de alguien de su confianza”, concluyó.

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