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    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Hay personas que estuvieron al borde de la muerte y que describen haber caminado por túneles de luz y vivido otras experiencias fuera del cuerpo. Un estudio analizó estas visiones y planteó una hipótesis.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia) Tendencias / La Tercera

    No existe alguien que haya muerto y vuelto a la vida para contarnos qué hay después. No obstante, sí hay personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte y que aseguran haber vivido escenas extrañas mientras luchaban por sobrevivir.

    Por ejemplo, Miasha Gilliam-El, una enfermera de 37 años que se asfixió y perdió el conocimiento en una ambulancia. La mujer aseguró al Washington Post que comenzó a verse fuera de su cuerpo, y pudo presenciar cómo el equipo de emergencias trabajaba para mantenerla con vida.

    “Y entonces, fue como si me hubieran trasladado a otro lugar. Como si hubiese sido absorbida de nuevo en un túnel. Hay tanta paz en este túnel. Y simplemente camino de la mano de alguien. Lo único que oigo es la escritura: ‘Aunque ande en valle de sombra de muerte...”, relató la mujer.

    Sin embargo, después escuchó una voz que le dijo: “Todavía no”.

    La ciencia tiene opiniones divididas sobre qué pasa con el cuerpo y cerebro cuando están por morir. Y es que, como la enfermera, son miles las personas que han estado al borde de la muerte y aseguran haber presenciado experiencias peculiares sobre qué hay más allá.

    Y cada una de estas historias desafía al conocimiento actual. ¿Qué dice la evidencia científica sobre estos casos?

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia) Tendencias / La Tercera

    Qué dice la ciencia sobre qué hay después de la muerte

    Un equipo de investigadores de Bélgica, Dinamarca y Estados Unidos publicó un estudio en la revista Nature Reviews Neurology en el que analizaron 300 artículos científicos que hablaban sobre pacientes que tuvieron experiencias después de la muerte.

    Las personas estudiadas aseguraron haber visto su propio cuerpo desde fuera, atravesar un túnel hacia una luz brillante y sentir una profunda sensación de paz mientras luchaban por mantenerse vivos.

    Con esta información, los investigadores crearon el modelo NEPTUNE, que logró relacionar estas experiencias con cambios específicos en el cerebro. Es decir, no se trataría de visiones paranormales ni espirituales, sino de una respuesta del cuerpo ante la situación crítica que está viviendo.

    Por ejemplo, algunos estudios muestran que entre el 10 y 23% de estas experiencias cercanas a la muerte sucedieron después de un infarto; el 15% tras una larga estancia en cuidados intensivos y 3% cuando hubo una lesión cerebral traumática.

    En menor porcentaje, están quienes sufrieron electrocución, ahogamiento y complicaciones durante el parto.

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia) Tendencias / La Tercera

    Durante todos estos casos, el cerebro puede sufrir cambios importantes en el momento. En infarto, disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono, lo que, según los autores, explicaría por qué suceden estas experiencias extracorporales.

    También explicaron que estas “visiones” suelen generarse en la unión temporoparietal del cerebro, donde el cerebro procesa la información sensorial.

    Charlotte Martial, neurocientífica de la Universidad de Lieja en Bélgica y una de las autoras del estudio aseguró que la mayoría de estas personas que experimentan lo que hay “después de la muerte” tienden a desarrollar un mayor interés por la espiritualidad y se pueden volver más empáticos con los demás.

    Otras explicaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte

    Esta hipótesis que plantean los autores no fue bien recibida por todos: dos académicos y psiquiatras estadounidenses criticaron el estudio y aseguraron que se está “desestimando la evidencia de los relatos de los pacientes y del personal hospitalario que ha respaldado aspectos de dichos relatos”.

    Y es que, por ejemplo, hay pacientes que estuvieron en coma y que, tras despertar, aseguraron haber visto, escuchado, olido y tocado a sus visitantes, y pueden decir cuántas personas estuvieron presentes en su habitación durante la reanimación, cifra que después es comprobada por el personal de urgencias.

    Además, la historia de la humanidad desde hace siglos ha recopilado relatos de personas que aseguran haber visto y escuchado cosas cuando estaban por morir. Solo que, por su naturaleza, son experiencias difíciles de definir y analizar.

    Esto quiere decir que no hay un consenso en el mundo científico sobre el origen y veracidad de estas experiencias. Por ahora, perdura el misterio.

    Lee también:

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