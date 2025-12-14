VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    De acuerdo con un estudio de la Universidad de Cambridge, la adolescencia del cerebro sería entre los 9 y 32 años.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    El desarrollo del cerebro humano no es lineal: esa es la principal conclusión de una investigación de la Universidad de Cambridge publicada en Nature Communications y difundida en The Washington Post.

    El trabajo analizó cerca de 4.000 escáneres cerebrales de personas sanas entre los 0 y los 90 años, identificando cuatro momentos clave de reorganización: a los 9, 32, 66 y 83 años, que dividen la vida en cinco fases distintas.

    “Es fácil caer en la creencia de que existe una estructura cerebral ‘buena’ o ‘mala’”, afirmó Alexa Mousley, autora principal del estudio.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Y en realidad no es así. Lo que este estudio enfatiza es que se espera que el cerebro actúe de forma diferente a distintas edades”, puntualizó.

    Seth Grant, neurocientífico de la Universidad de Edimburgo y ajeno a la investigación, señaló al medio que “hay un cambio continuo desde el nacimiento hasta la vejez”.

    “No es que de repente se desarrolle un cerebro, se mantenga igual y luego simplemente decaiga con la edad”, profundizó.

    Estas son las cinco etapas descritas por los autores, según The Washington Post.

    1. Infancia (0 a 9 años)

    Durante la infancia el cerebro está en plena efervescencia. Se consolidan conexiones neuronales, se eliminan sinapsis sobrantes y aumenta rápidamente la materia gris y blanca.

    Sin embargo, este período no es necesariamente sinónimo de mayor eficiencia.

    “Sabemos que, en etapas muy tempranas de la vida, el cerebro crea más conexiones de las que necesita y luego las elimina”, explicó Mousley.

    “Podría ser que esta disminución de la eficiencia esté potencialmente relacionada con este increíble momento de aprendizaje”, agregó.

    Es en esta fase cuando se desarrollan habilidades fundamentales como el lenguaje, la motricidad y el habla.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez. Foto: LUIS SERGIO / La Tercera LUIS SERGIO

    2. Adolescencia (9 a 32 años)

    El primer punto de inflexión aparece alrededor de los 9 años, coincidiendo con la pubertad. A partir de entonces, el cerebro empieza a reorganizarse para ganar eficiencia.

    La adolescencia, según el estudio, es sorprendentemente larga: se extiende hasta los 30 años en promedio.

    “Es fundamental considerar la adolescencia como una ventana de tiempo prolongada”, dijo Katie Insel, psicóloga de la Universidad Northwestern.

    Añadió que esta investigación refuerza la idea de que el cerebro no está completamente desarrollado hasta finales de los 20 o incluso principios de los 30.

    “Algo que nos distingue como humanos de otros animales es la lentitud con la que nos desarrollamos”, señaló Mousley. Ese ritmo podría permitirnos formar conexiones más complejas.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    3. Edad adulta (32 a 66 años)

    La adultez marca el período más largo y estable del cerebro. “Parece ser un período de relativa estabilidad”, afirmó Mousley. “Se mantiene constante durante un período muy largo”.

    Esto no significa ausencia de cambios, pero sí menos transformaciones abruptas. La estabilidad cognitiva, emocional y conductual coincide con esta fase de más de tres décadas.

    “Si comparamos a un adulto con un adolescente, se asume que existe cierta estabilidad en el comportamiento de las personas. Y esto coincide con este período de tres décadas”, agregó.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez Shutterstock

    4. Envejecimiento precoz (66 a 83 años)

    El tercer punto de inflexión ocurre cerca de los 66 años. Es una etapa donde el cerebro se vuelve más susceptible a enfermedades relacionadas con la edad, pero también aparecen cualidades positivas.

    “Existe una forma esperada, saludable y típica en la que el cerebro cambia”, explicó Mousley.

    Insel destacó que, pese a la posible pérdida de memoria, los adultos mayores suelen mostrar mejor regulación emocional y más sabiduría. “Cada etapa del desarrollo tiene sus pros y sus contras”, señaló.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    5. Envejecimiento tardío (83 años en adelante)

    A partir de los 83 años, los autores identificaron una fase de “envejecimiento tardío”, donde surge un fenómeno que llamaron “centralidad creciente”.

    Algunas regiones del cerebro se vuelven más importantes que otras.

    Hay menos conectividad general, pero un patrón reconocible, que sugiere que el cerebro prioriza ciertos circuitos cuando otros empiezan a fallar.

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez Tendencias / La Tercera

    Lee también:

    Más sobre:CerebroSaludEnvejecerDesarrollo cerebralBienestarEstilo de vidaMenteMemoriaTendenciasThe Washington PostAdolescenciaAdultez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

    Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

    Kaiser sostiene que “yo no estoy buscando una cartera” ante posible gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    2.
    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    3.
    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    4.
    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo
    Chile

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica
    Negocios

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    El tropiezo de la familia Solari en Colombia

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA
    El Deportivo

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez quiere volver al triunfo en LaLiga ante el colista Oviedo

    Jara y Kast en la recta final: las propuestas de los candidatos presidenciales para el deporte en Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos
    Mundo

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    Juan Guaidó: “Lamenté mucho ver a una candidata hablar de que Machado era una golpista”

    Los 12 multimillonarios de la administración Trump: la Casa Blanca más rica de la historia moderna

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas