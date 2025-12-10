VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    La investigación, difundida por The Conversation, mostró que el teletrabajo produce resultados muy distintos entre hombres y mujeres.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    El debate sobre los efectos del trabajo remoto sigue vigente pese a su retroceso post pandemia, especialmente en países donde el home office se volvió parte estable de la cultura laboral.

    Una nueva investigación publicada en The Conversation por Jan Kabatek y Ferdi Botha, ambos del Instituto de Investigación Económica y Social Aplicada de la Universidad de Melbourne, analizó cómo trabajar desde casa influye en la salud mental de más de 16.000 empleados australianos a lo largo de 20 años.

    El estudio combinó datos de la encuesta HILDA –principal registro longitudinal de trabajo y bienestar en Australia– con modelos estadísticos que controlaron cambios vitales significativos como el nacimiento de hijos o cambios de empleo.

    Su objetivo fue claro: medir el efecto del teletrabajo y del tiempo de desplazamiento sobre la salud mental.

    Para evitar distorsiones, se excluyó el período de pandemia (2020 y 2021) de este análisis.

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office. Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El impacto del home office en hombres y mujeres

    Un primer hallazgo clave fue la diferencia de efectos según género.

    En el caso de los hombres, los autores señalaron que “añadir media hora al viaje de ida al trabajo redujo la salud mental declarada en una magnitud similar a una disminución del 2% en los ingresos familiares”.

    En cambio, para las mujeres, el tiempo de traslado no mostró un efecto claro en su bienestar psicológico.

    Según la publicación de The Conversation, “trabajar desde casa tuvo un fuerte efecto positivo en la salud mental de las mujeres”, especialmente cuando se trataba de modelos híbridos, es decir, acudir uno o dos días a la oficina.

    Ese equilibrio generó mejoras comparables –según los investigadores– “a un aumento del 15% en los ingresos familiares”.

    El beneficio, indican los autores, no se explica solo por evitar los desplazamientos.

    Al haber controlado esa variable por separado, los resultados sugieren que intervienen otros factores del home office, como mayor facilidad para conciliar vida laboral y familiar o menores niveles de estrés en el entorno doméstico.

    En el caso de los hombres, en cambio, el trabajo remoto no registró efectos significativos –ni positivos ni negativos– sin importar cuántos días a la semana lo practicaran.

    Los investigadores plantean que esto podría relacionarse con la distribución de tareas dentro del hogar y con el hecho de que las redes sociales masculinas suelen estar más ancladas al espacio laboral presencial.

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Home office y la salud mental

    Otro punto relevante del estudio indica que quienes presentan peor salud mental son los más sensibles a cambios en los desplazamientos y los que más se benefician de modalidades flexibles.

    “Las personas con mala salud mental tienen una capacidad más limitada para afrontar situaciones estresantes”, advierten los autores.

    Esto explicaría por qué, en el caso de las mujeres con dificultades psicológicas, el home office híbrido se traduce en un impulso notable al bienestar.

    Entre quienes gozan de buena salud mental, tanto el teletrabajo como el tiempo de viaje parecen tener un impacto menor, aunque valoran igualmente la flexibilidad.

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Recomendaciones para trabajadores, empleadores y autoridades

    El artículo en The Conversation finaliza con una serie de sugerencias basadas en los hallazgos.

    Para los trabajadores, proponen monitorear cómo distintas combinaciones de teletrabajo afectan su bienestar y organizar las tareas más exigentes en el entorno donde se sientan más cómodos.

    Para los empleadores, recomiendan ofrecer esquemas flexibles y evitar políticas uniformes de regreso obligatorio a la oficina. También sugieren incorporar el tiempo de desplazamiento en las conversaciones sobre carga laboral.

    Por último, para los formuladores de políticas públicas, los autores llaman a invertir en transporte público, reducir la congestión y fortalecer marcos regulatorios que fomenten la flexibilidad y el acceso a servicios de salud mental.

    Lee también:

    Más sobre:Home officeTeletrabajoTrabajoLaboralEstudioAustraliaSalud MentalTrabajadoresEmpleadorCienciaTendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Asaltan tienda de ropa de lujo en mall de Quilicura

    Rector de la UC en debate del FES en el Senado: “El proyecto tiene algunos problemas de diseño estructural”

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    2.
    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    3.
    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    4.
    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue
    Chile

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy
    Negocios

    Municipalidad de Pucón establece condiciones para nueva licitación del casino tras la salida de Enjoy

    “Un aporte al empresariado chileno”: Hombres de negocios despiden a Fernando Larrain Peña

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Los chilenos toman nota: Conmebol da la fecha para los sorteos preliminares de Copa Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Los chilenos toman nota: Conmebol da la fecha para los sorteos preliminares de Copa Libertadores y Sudamericana

    Una nueva oportunidad: Colo Colo mantiene a Fernando Ortiz a pesar de no clasificar a copas internacionales

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela
    Mundo

    EE.UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

    Exministra de su gobierno denuncia que el expresidente boliviano Luis Arce fue detenido

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio