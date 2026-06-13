Zelensky firma una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó este viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 que permite proteger y fomentar el uso de idiomas minoritarios que no tienen estatus oficial en un Estado europeo.

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, defendió la medida, aprobada por la Cámara a principios de diciembre de 2025, y aseguró que, con ello, “Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que ha abusado durante años”.

“Esta es una decisión justa y ejemplar. El lenguaje del Estado agresor no puede utilizar las herramientas de protección diseñadas para apoyar los idiomas de los pueblos indígenas y las comunidades nacionales” , apuntó Stefanchuk en un mensaje en Facebook.

El presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk. Imagen @r_stefanchuk en X.

El texto establece que en Ucrania las disposiciones de la Carta se aplicarán a idiomas como el bielorruso, el búlgaro, el gagaúzo, el tártaro crimeo, el griego moderno, el alemán, el polaco, el rumano, el eslovaco, el húngaro, el checo y el hebreo.

Como consignó EFE, esta medida no convierte en ilegal el ruso en territorio ucraniano, pero el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza.

Según las cifras oficiales, el ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población de Ucrania antes de la guerra, principalmente en el este y el sur del país.

Sin embargo, varias encuestas locales recogen que su uso ha disminuido desde el inicio de la invasión rusa de 2022. Aunque la situación real es difícil de estimar, porque Rusia ocupa el 19% del territorio.