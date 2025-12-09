Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

A partir del año escolar 2026, los estudiantes en Chile ya no podrán utilizar sus teléfonos celulares en las salas de clase y recintos educativos. Recientemente, se aprobó la ley que regula el uso de estos dispositivos en todos los niveles educativos, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y la convivencia.

Sin embargo, en una sociedad donde la tecnología cada vez toma un rol importante en la vida cotidiana , es esperable que se haya despertado un debate sobre los beneficios y riesgos de esta medida en el desarrollo de niños y adolescentes.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al uso de celulares en clase como “un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes, no solamente en Chile, a nivel mundial”.

Pero más allá de la prohibición, Daniel Halpern , académico UC y especialista en bienestar digital, identifica que hay un trabajo también importante detrás : no solo los profesores, sino también las familias deben acompañar a los niños y adolescentes en esta transición.

No para “amortiguar” el impacto de que no puedan utilizar más sus celulares en la escuela. Sino para hacer entender que el teléfono es una herramienta valiosa, pero que también hay actividades importantes que se hacen fuera de las pantallas.

Halpern conversa con La Tercera sobre estos desafíos, y cómo debiese ser la transición para los niños y adolescentes de Chile.

¿Qué tan preparada está la comunidad educativa en Chile para implementar la regulación de celulares?

Está preparada en el sentido que va a poder llevarlo a cabo. Se requiere un esfuerzo, una tranquilidad, una paz, un protocolo para que se pueda llevar a cabo. Y a nivel técnico, sí está la capacidad.

Lo que no sé es cuán conscientes son de todo lo que implica, porque es distinto cuando hay una comunidad escolar que quiere regular el uso de teléfonos o tablets porque ven el problema (...). Pero cuando de un día para otro te dicen ‘desde este día usted ya no va a poder usar más su celular’, eso es más problemático y difícil .

Todos los colegios lo pueden hacer (regular el uso de celulares) porque en verdad no es tan complejo, no es técnicamente difícil, pero requiere mucha motivación, y en el proceso hay mucho desgaste y esfuerzo.

Más allá de prohibir, ¿qué estrategias deberían aplicar escuelas, madres, padres y cuidadores para que la tecnología sea una herramienta educativa?

En los colegios tú tienes beneficios y riesgos con el uso de la tecnología.

Riesgo es cuando, por ejemplo, el niño está en el aula y no se puede concentrar porque está con las notificaciones de su red social. Riesgo es cuando los niños están en el recreo y no juegan porque están con sus teléfonos.

Riesgo es cuando no se atreven a decir las cosas cara a cara, por así decirlo, y utilizan el teléfono para molestar a otro. Esos son los riesgos.

Pero en los beneficios, hay un profesor de ciencia que quiere mostrar los planetas y ocupa realidad aumentada con un dispositivo para que los estudiantes puedan entenderlo de forma más simple.

Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Deberían haber laboratorios portátiles donde hayan dispositivos tipo tablets que no tienen redes sociales, donde no pueden llegar notificaciones, pero que los pueden ocupar para el aprendizaje académico . Hay que tener esa política.

Lo mismo en el hogar. Es bueno que hayan necesidades que los niños puedan cubrir con un videojuego, está bien que jueguen. El problema es cuando lo hacen no una hora al día, sino cinco, seis horas o más. Tienen que haber filtros parentales.

Tengo que tratar de minimizar los riesgos. Esa es mi premisa: maximizar los beneficios.

En la alfabetización digital, es fundamental aprender a ver las consecuencias offline que tienen mis acciones online.

Si yo estoy con mi teléfono en clase, no me voy a concentrar. No desarrollo herramientas para tener vínculos socioemocionales, y me va a ir peor haciendo amigos, no voy a estar bien con los conocidos y eso va a tener un impacto y un efecto.

Por ello, se necesita motivar a los jóvenes para que generen intereses fuera del mundo digital. Una buena educación hoy es generar interés por elementos presenciales, offline.

¿Qué propones, para fortalecer el vínculo entre escuela y familias para que exista un criterio compartido sobre el uso del celular?

Los consensos son fundamentales.

Hay guías sobre a qué edad los jóvenes deberían tener redes sociales. Entonces, debemos llegar a consensos como colegio para que se tomen decisiones en común.

Cada familia es libre de hacer lo que quiera, pero por lo menos deberíamos tener una política de expectativa a nivel escolar.

Es fundamental enseñar el balance, que yo no me puedo quedar hasta tan tarde despierto en el celular porque después me va a hacer mal. Voy a tener menos fuerza si no duermo tal cantidad de horas, me va a generar daño.

También pensamiento crítico, fake news, cómo reconocerlas, entender que si yo voy tomando decisiones en función de información falsa, voy a tomar malas decisiones.

El celular en algún momento se va a integrar en la vida de los jóvenes . Debiese ser después de los 14 años, eso dicen los estudios, porque antes tienen menos control, menos capacidad, son más impulsivos y se generan hábitos que van teniendo un efecto más importante, como una adicción o dependencia digital.

Todo esto son elementos que tienen que pensarse, conversarse, establecerse. La forma saludable, generalmente es cuando hay un balance, cuando soy capaz de regularme, yo controlo la cantidad de tiempo que quiero estar frente al teléfono o en el videojuego.

No es el teléfono el que me controla a mí.