CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

La empresa de criptomonedas chilena Plusspay fue allanada por su presunta relación con el Tren de Aragua en la acusación de lavado de dinero, que involucró a ejecutivos bancarios y la creación de cuentas en estas entidades para dicho delito. Un caso que se da en el marco de la llamada Operación Tokio.

Según informó El Mostrador, Plusspay forma parte del proceso de lavado de dinero, donde recibía el dinero del Tren de Aragua desde las cuentas de los bancos para comprar criptomonedas, “en forma paralela al uso de aplicaciones como Binance y a la captación de ejecutivos bancarios, entre otras técnicas”, dice la nota.

El actuar está en línea con lo que informó Pulso esta semana, donde hay al menos dos plataformas (Koywe y Orionx) que se habrían usado con el fin de lavar dinero del Tren de Aragua, esto es, para convertir una parte de ese dinero en criptomonedas.

Koywe no registra operaciones de algunos de los imputados desde hace más de un año y dijeron que están inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y registrados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En tanto, Orionx dijo que en 2018 “se inscribió voluntariamente ante la UAF” y que cuentan con “un Manual de Prevención y Detección del Lavado de Activos debidamente actualizado, de acuerdo con los estándares de la Circular N°62 de la UAF”. Además, esta última dijo que está en proceso de inscripción.

Por su lado, la nota de El Mostrador, titulada “Tren de Aragua creó su propia plataforma de criptomonedas en Chile”, dijo que Plusspay contaba con la autorización de la CMF y que estaba inscrita ante el regulador.

Ante este contexto, la CMF dijo que “la sola inscripción no implica autorización y estas entidades solo están inscritas, mas no autorizadas por la CMF”.

El regulador explicó que la normativa decía que estas empresas fintech, luego de la inscripción, debían cumplir con otros requerimientos dentro de cierto plazo. “Actualmente, la CMF se encuentra realizando un proceso de supervisión, a objeto de verificar que todas las entidades inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF) hayan cumplido con esa instrucción”, dijo.

“En dicho proceso, se detectó que varias entidades no habían actualizado su información de inscripción, y por ende, no se habían ajustado a los requerimientos normativos vigentes, entre ellas, Inversiones Plusservice Spa y otras entidades inscritas como intermediarios y custodios y otras 14 inscritas como asesores de inversión”, agregó.

Así, el regulador también comentó que “la CMF está habilitada para cancelar la inscripción respectiva en caso de incumplimiento”.