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    Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe

    Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La semana pasada, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos que terminó con la formalización de 17 imputados el domingo por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos. Catorce de ellos quedaron en prisión preventiva.

    La causa comenzó porque la Fiscalía empezó a rastrear cerca de $800 millones que fueron obtenidos por una célula del Tren de Aragua mediante extorsiones, pero terminó descubriendo un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos que ya no solo incluían la extorsión, sino también el tráfico de drogas, la prostitución, las estafas telefónicas y el contrabando.

    Ese dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego era lavado, transformando los recursos en criptomonedas, las que podían así transarse en el exttranjero.

    Según comentan fuentes al tanto del asunto, hay al menos dos plataformas que se usaron con ese fin, esto es, para convertir una parte de ese dinero en criptomonedas. Se trata de dos fintech que operan en el país: Koywe y Orionx. En todo caso, al menos en la primera no se registrarían operaciones de algunos de los imputados desde hace más de un año, asegura una persona con conocimiento de la situación que prefiere guardar reserva.

    La ley fintech, que fue promulgada en 2023, obligó a que esta industria tenga que reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Y actualmente tanto Koywe como Orionx envían reportes de este tipo al organismo.

    Luego de ser consultados, desde Koywe afirmaron: “Somos una compañía prestigiosa y reconocida en el mercado, estamos inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y registrados ante la UAF. Fuimos la primera empresa bajo la nueva ley fintech en ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en obtener la autorización para operar. Y justamente al regirnos por estos altos estándares no podemos referirnos a una investigación que está en curso”.

    La compañía agregó que “sí podemos reafirmar nuestro compromiso con la existencia de un mercado financiero debidamente regulado, con reglas del juego claras y en donde las empresas que operan cumplan con altos estándares en la implementación de sistemas de prevención de lavados de activos e incorporen estándares internacionales a sus operaciones, que es la forma en que nuestra compañía opera y ha logrado consolidarse”.

    Por su parte, al ser consultados respecto de si detectaron o no que mediante las referidas plataformas se estaba lavando dinero, desde el exchange de criptomonedas chileno Orionx no se refirieron directamente al caso, pero respondieron que “toda operación que presenta una o más señales de alerta es documentada por Orionx y debidamente reportada a la UAF”.

    La fintech explicó que ellos efectivamente envían Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF. “En el año 2018 Orionx se inscribió voluntariamente ante la UAF para alinear sus programas a los estándares nacionales e internacionales sobre detección de delitos. Esto ocurrió cinco años antes de la modificación introducida por la ley fintech, que obligó a todos los actores del sistema de finanzas abiertas a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas”, afirmaron.

    Asimismo, aseguraron que “la compañía cuenta con un Manual de Prevención y Detección del Lavado de Activos debidamente actualizado, de acuerdo con los estándares de la Circular N°62 de la UAF".

    ¿Y qué controles internos tienen para evitar cosas de este tipo? Orionx afirma que “adicional al manual ya señalado, la compañía cuenta desde hace años con un oficial de cumplimiento y con las herramientas de referencia en el mercado en control de identidad, cruce de listas y verificación de transacciones en el blockchain, además de haber realizado auditorías externas para evaluar el cumplimiento de su sistema de prevención del delito de lavado de activos, todo en estricto apego a la normativa vigente y a los requerimientos de la Circular N°62 de la UAF".

    La compañía, que está en proceso de inscripción en la CMF desde 2024, también dijo que “ha trabajado con distintas autoridades para contribuir a la comprensión del ecosistema de criptomonedas y las complejidades naturales que se derivan de la tecnología blockchain”. Además, aseguraron que “Orionx se encuentra a disposición de las autoridades para responder a todos los requerimientos que sean pertinentes”.

    Orionx se autodescribe en su sitio web como “líder en infraestructura de activos digitales con 8+ años conectando Latam al mundo. Más de US$2B procesados”. En su perfil de Linkedin promocionan: “Expande tu negocio a nuevos países con una sola integración, sin abrir cuentas locales. Disponible en Chile, Perú, Colombia y México”. Desde Orionx explicaron que para poder abrir una cuenta en su plataforma, igualmente hay que pasar un control biométrico y se coteja la información.

    Por su parte, Koywe, que tiene como cofundadores a Ignacio Detmer y Guillermo Acuña, afirma en su sitio web que ofrecen una plataforma de tesorería internacional, y que buscan ser “un aliado estratégico para empresas en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, México y Perú. Trabajando cada día para construir un futuro financiero más inclusivo y accesible para toda la región”. Permiten mover dinero a nivel internacional cumpliendo con las exigencias KYB (Conoce a tu Negocio) y KYC (Conoce a tu Cliente) después de los US$300.

    Más sobre:Operación TokioCriptomonedasOrionxKoywe

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