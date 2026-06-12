PS cuestiona salida de Manahi Pakarati del Servicio Exterior: “Constituye un serio error”

A través de una declaración pública, el Partido Socialista, lamentó la decisión del Presidente José Antonio Kast de remover por “falta de confianza” , de su cargo de embajadora y del Servicio Exterior a la embajadora Manahi Pakarati.

“Constituye un serio error marginar del Servicio Exterior a una diplomática de carrera, joven y ampliamente valorada por su trabajo profesional, considerando, además, que ella era la primera embajadora rapanui”, señala el texto.

Asimismo, añade que “El Partido Socialista repudia el doble estándar de remover a la embajadora Pakarati, mientras el Gobierno premia con embajadas a diplomáticos -algunos de carrera retirados hace años y otros en servicio activo- que suscribieron una declaración política injuriosa de un instituto vinculado a un partido político oficialista contra la expresidenta Michelle Bachelet”.

Finalmente, sostuvieron que: “Estos criterios contradictorios erosionan la política exterior nacional, que crecientemente abandona su sentido de Estado”.

Cabe recordar que la exdirectora de protocolo del gobierno de Gabriel Boric denunció acoso laboral en su contra.

Cabe recordar que Pakarati, fue removida de su cargo como embajadora de Nueva Zelandia el pasado 6 de enero luego de que la diplomática supuestamente respaldara la autodeterminación y el autogobierno del pueblo rapanui, realizó graves acusaciones en el mensaje a sus pares.