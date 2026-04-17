Manahi Pakarati tira el mantel: exjefa de protocolo de Boric acusa intento por expulsarla del servicio exterior

A través de una carta dirigida a la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA), la exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, acusó que se busca su remoción del servicio exterior y denunció acoso laboral en su contra.

Manahi quien fue removida de su cargo en el país oceánico el pasado 6 de enero, esto, luego de que la diplomática supuestamente respaldara la autodetermiación y el autogobierno del pueblo rapanuí, realizó graves acusaciones en el mensaje a sus pares.

En su misiva a ADICA, la exdirectora de protocolo del gobierno de Gabriel Boric, parte exponiendo que: “He sentido la amenaza de que mi carrera diplomática eventualmente podría ser truncada. No tengo ninguna comunicación oficial, pero de ser así, implicaría mi desvinculación del servicio exterior tras 29 años de carrera funcionaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sentaría un precedente grave para todos nosotros”.

En el texto, la diplomática acusa que su situación se originó “a partir de la circulación no autorizada, por parte del ministro consejero Francisco Devia Aldunate, quien cumple actualmente funciones en la embajada de Chile en España, quien hizo uso de una imagen de carácter privado, obtenida desde mi teléfono personal, durante un período de vacaciones en Rapa Nui de donde soy originaria”

Agrega que: “dicha imagen fue interpretada por el colega Devia de manera malintencionada y tendenciosa, en sus redes sociales y medios de comunicación, acusándome públicamente de un supuesto llamado a la independencia de Rapa Nui, imputaciones que rechazo categóricamente. Jamás, en toda mi vida, he participado en movimientos u organizaciones de carácter independentista en la isla, ni adhiero a tales postulados ”.

Además, en el texto, aclara que nunca ha militado en un partido político y segura que su única vinculación con la administración de Gabriel Boric, fue como directora de protocolo durante los dos primeros años de gobierno.

Las acusaciones

En la carta la diplomatica acusa que a partir de “las imputaciones infundadas” y de “carácter calumnioso y difamatorio” por parte de Devia ha tenido que enfrentar situaciones que ponen en riesgo su carrera.

“Se construyó una narrativa que escaló rápidamente a los medios de comunicación. En dicho contexto, las autoridades ministeriales de ese momento me impidieron otorgar entrevistas o efectuar declaraciones públicas que me permitieran ejercer mi derecho a defensa, pese a haberlo solicitado ”, señala en la misiva.

Además agrega que: “En un escenario de alta presión política, ello derivó en mi adscripción anticipada al país como una medida de carácter punitivo, vinculada a una entrevista de carácter cultural concedida en Nueva Zelandia, respecto de la cual no habría informado previamente a su realización”.

De esta manera, sostiene que: “ Me siento profundamente afectada y vulnerable ante la posibilidad de que se pretenda invocar la mera discrecionalidad del Presidente de la República para poner término a mi carrera, después de haber servido a mi país con lealtad y profesionalismo bajo todas las administraciones desde el año 1997 ″.

Añadió que “he dedicado mi vida entera a la carrera diplomática y ahora me veo expuesta a una posibilidad que considero no sólo injusta, sino profundamente arbitraria”.

Denuncia por acoso laboral

Tras señalar que lleva una carrera profesional de 29 años intachable, Pakarati sostiene que “resultaría especialmente injusta la decisión de poner término a mis funciones como embajadora ya que constituiría una segunda condena respecto de un hecho sobre el cual ya se me aplicó una dura sanción”.

Tras ello lanza duros descargos en contra de quien apunta como responsable ante una posible salida de su cargo: Francisco Devia.

“Tal situación puede entonces ser interpretada como un acto de discriminación o derechamente como una expresión de venganza o persecución personal, propiciada por las injurias del M.C. Francisco Devia, quien no sólo ha expuesto y denostado públicamente mi nombre, sino además el nombre de más de 60 colegas y miembros de esta misma asociación, dañando severamente un prestigio funcionario que nos ha costado tanto alcanzar y defender”.

Así añadió que “al parecer, al colega Devia nadie le enseñó que la ropa sucia se lava en casa. Si hay entre nosotros molestia y frustración porque algunas funcionarias accedimos al ascenso, en el marco de una política pública vigente destinada a reducir brechas de género en la carrera diplomática, existen canales internos para expresar y denunciar tales desacuerdos”.

Y no se frenó ahí. “Si al M.C. Devia le ofende que una mujer indígena haya alcanzado posiciones de alta responsabilidad en el servicio exterior, que él no ha podido alcanzar, que tenga la valentía de decirlo con todas sus letras. De otra manera no me explico por qué él ha desplegado una agresión directa hacia mi persona. Él no sólo cuestiona mi trabajo, sino también menosprecia lo que represento, lo que agrava el carácter discriminat orio de su conducta”.

Asimismo, informó que interpuso una denuncia “por acoso laboral y discriminación arbitraria en contra del M.C. Francisco Javier Devia Aldunate por esta conducta que ha dañado gravemente mi honra personal, mi reputación profesional, mi prestigio como mujer Rapa Nui, como funcionaria pública y como embajadora de la República de Chile ”.

Finalmente, la diplomática señaló que de concretarse la amenaza de su remoción, sin la instrucción de un sumario administrativo ni la acreditación de faltas de carácter profesional “sería la primera vez en la historia de este ministerio y sentaría un precedente particularmente grave y peligroso para la carrera diplomática, que podría afectar a cualquiera de nosotros en el futuro”.