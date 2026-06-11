Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

Con el arribo desde Argentina la noche del miércoles de la última valija diplomática con actas del exterior, se completó la llegada del material electoral procedente de aproximadamente 71 países de los cinco continentes, correspondiente a más de 2 500 mesas de sufragio instaladas en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio en Perú.

Este envío, según detalla la cadena RPP, comprende 233 actas electorales, equivalentes a aproximadamente 32 mil votos de peruanos residentes en Argentina, y por su volumen llegó en una carga especial a diferencia de los otros envíos. Ahora estas actas electorales serán incorporadas al cómputo general una vez culminado su procesamiento.

Con el 98,236% de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó la delantera en el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así, registraba un 50,002%, equivalente a 9.034.070 votos. Su rival, en tanto, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba al 49,998%, con 9.033.211 votos. Es decir, la diferencia entre ambos era de solo 859 sufragios.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

Para la prensa peruana, el procesamiento progresivo de las mesas instaladas en el exterior del país se constituyó como el elemento logístico clave para la recuperación estadística de la postulación de Fuerza Popular. y también será clave para definir al ganador. Ya el martes, el diario La República destacó que más de 1.500 actas en España, EE.UU., Chile, Argentina, Italia y Japón serían cruciales en el balotaje. Durante esa jornada, el conteo de ONPE para el voto extranjero iba en el 30,476%. SI bien 34 países ya habían culminado este proceso, solo agrupaban 184 de las 2.543 actas distribuidas en el exterior.

Pero este jueves, con el 94,495% de las actas del voto extranjero contabilizadas, Keiko Fujimori tomaba la delantera con notable ventaja 63,429% (184.435 votos), frente al 36,571% (106.338 votos) de Roberto Sánchez.

Los resultados parciales en las naciones con mayor densidad de electores peruanos muestran un comportamiento mayoritariamente favorable a la candidatura de Fuerza Popular. En Estados Unidos, uno de los padrones más grandes del exterior, Fujimori obtiene el 76,559% (44.440 votos) frente al 23,441% de Sánchez (13.607 votos), con 718 de 749 actas ya procesadas, detalla el medio Perú Informa.

En Argentina, el avance de 280 actas de un total de 299 otorga a la postulante de Fuerza Popular el 61,309% (25.361 sufragios) ante un 38,691% de su contendiente (16.005 sufragios). La tendencia en España sitúa a Fujimori con el 60,114% (32.510 votos) en contraste con el 39,886% del representante de Juntos por el Perú (21.571 votos).

Roberto Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú.

En Chile, con 256 de 281 actas validadas, la votación favorece a la opción de Fuerza Popular con el 58,882% sobre el 41,118% de la izquierda. Y en Italia, se presenta el escenario más disputado de la circunscripción europea, con un 50,710% para Fujimori (19.563 votos) y un 49,290% para Sánchez (19.015 votos).

El cambio en el liderazgo del cómputo oficial coincide con las proyecciones técnicas formuladas por la encuestadora Ipsos Perú. El presidente ejecutivo de la firma, Alfredo Torres, había anticipado que el respaldo inicial hacia Roberto Sánchez respondería a la velocidad de carga de las actas rurales y de determinadas jurisdicciones del interior, advirtiendo que el ingreso del voto de los residentes en el extranjero poseía el potencial matemático de revertir el resultado. El especialista fundamentó su análisis en el comportamiento histórico de la diáspora peruana, la cual ha manifestado una inclinación tradicional hacia opciones políticas de corte conservador y de centroderecha en los procesos electorales precedentes.

El titular de Ipsos explicó que, según la mayoría de los modelos internos desarrollados por la encuestadora, Fujimori aparecía con una ligera ventaja. “En la mayor parte de los escenarios gana Fujimori”, afirmó Torres a Latina Noticias Central. No obstante, aclaró que el porcentaje visible en ese momento, que casi no incluía voto extranjero ni de zonas rurales remotas ni las actas impugnadas, favorecía a Sánchez por una mínima diferencia. Aun así, la mayoría de los cálculos internos situaban a Fujimori levemente adelante, aunque siempre dentro de un margen muy ajustado.

El Jurado Nacional de Elecciones viene fiscalizando el arribo de las actas electorales correspondientes a los locales de votación que funcionaron en el exterior en la segunda elección presidencial. Foto: JNE

En las actas del extranjero ya registradas, Fujimori superaba el 60% de los votos. Por eso, Torres recomendó cautela, indicando que solo el conteo final de la ONPE y la revisión de actas por parte de los jurados electorales especiales permitirían conocer al ganador definitivo.

Al respecto, el equipo de desarrollo del diario La República recopiló la información de las actas observadas a nivel nacional y en el extranjero que reportó la ONPE por errores de firmas, aritméticos e impugnaciones de votos. En total, hay 336.060 votos que se reparten entre el candidato de Juntos por el Perú y la lideresa de Fuerza Popular. Según un reporte de la ONPE, de las actas observadas 144.058 votos corresponden a Roberto Sánchez, mientras que 192.000 votos van para Keiko Fujimori.

Si se restan ambos montos, la diferencia es de 47.944 votos a favor de Fujimori hasta el momento. De dicha muestra se desprende también lo siguiente: 6.609 votos tiene Juntos por el Perú en el extranjero y Fuerza Popular, 9.895.

El Jurado Nacional de Elecciones viene fiscalizando el arribo de las actas electorales correspondientes a los locales de votación que funcionaron en el exterior en la segunda elección presidencial. Foto: JNE

En el análisis que realizó La República se corroboró que las regiones de Lima Metropolitana, Callao, Piura, Cusco y Áncash son las que tienen mayor número de actas observadas. En el detalle se conoció que Lima, Callao y Piura favorecen al fujimorismo. Juntos por el Perú solo obtiene ventaja en Cusco, mientras que en Áncash se disputa voto a voto.

En el exterior, los votos contenidos en las actas observadas también favorecen a Keiko Fujimori. Fuerza Popular muestra ventaja en España y Estados Unidos. Ciudades como Madrid y Barcelona le dan su apoyo. En Italia, la situación se equipara porque en algunas mesas de Milán y Florencia gana Sánchez. En Chile también se marca un apoyo a Juntos por el Perú. En algunas mesas de Iquique saca ventaja. Y en Argentina se dividen las preferencias entre ambos partidos.

“Vamos a esperar al resultado del conteo final”

Ante la incertidumbre, Keiko Fujimori reiteró este jueves que esperará con calma los resultados oficiales del conteo de votos de la segunda vuelta, ante la actualización paulatina de las cifras por parte de la ONPE y en medio de reclamos desde Juntos por el Perú. “Soy muy prudente, vamos a esperar al resultado del conteo final”, aseguró. “En estas últimas horas que quedan del conteo, nos corresponde estar haciendo el seguimiento a lo que nuestros personeros legales están haciendo en los jurados electorales especiales y, por supuesto, vamos a esperar al conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos”.

Por su parte, Roberto Sánchez se reunió, por separado, con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Mediante un post en su cuenta de la red social X, el candidato de Juntos por el Perú indicó que sostuvo “audiencias” por separado con ambas delegaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones viene fiscalizando el arribo de las actas electorales correspondientes a los locales de votación que funcionaron en el exterior en la segunda elección presidencial. Foto: JNE

“Desde 8am de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA. Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan“, escribió el candidato presidencial.

Antes de comenzar las reuniones, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que su agrupación ha señalado que respetará el voto ciudadano. “Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la totalidad de los votos. Estamos tranquilos”, dijo.

Tras ser consultado por las posibles protestas que se puedan presentar si Keiko Fujimori sale elegida presidenta, y si las respaldarán, dijo: “La gente está en su derecho a movilizarse, estamos en un país democrático, así que al margen de respaldar hacemos un llamado a la serenidad y calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias”.

Cuando la prensa le insistió en si respetarán el resultado así este les sea adverso, respondió: “Por supuesto, claro que sí”, según consigna El Comercio.