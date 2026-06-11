El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

Manifestantes se enfrentan a la policía en Glengormley, al norte de Belfast, el miércoles.

Belfast arde y ha venido ardiendo desde comienzos de semana, luego de que un refugiado sudanés apuñalara a un hombre que perdió el ojo, lo que encendió la indignación en la capital de Irlanda del Norte. Los manifestantes han quemado autos, roto ventanas, incendiado hogares y negocios, luego de que videos en las redes sociales se divulgaran, mostrando el ataque.

El sospechoso del apuñalamiento, Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de 30 años, compareció ante el tribunal el miércoles. Rechazó la presencia de un abogado y estuvo acompañado por un intérprete de árabe. Se le acusa de intento de asesinato por el ataque ocurrido la noche del lunes y quedó detenido hasta una próxima comparecencia prevista para el 8 de julio.

La víctima, Stephen Ogilvie, un hombre de 44 años, continúa hospitalizado con graves heridas en la cara, el cuello y la espalda. Perdió el ojo izquierdo como consecuencia de la agresión, según se informó en el Tribunal de Magistrados de Belfast.

Disturbios en Belfast.

Este miércoles por la noche, en lo que sería la segunda jornada de disturbios en Belfast, los agentes de policía heridos ya sumaban 12, mientras que se habían registrado 16 arrestos. Las protestas violentas han llevado a las fuerzas del orden a utilizar carros lanzaaguas, al tiempo que los manifestantes pasan por casas y autos de extranjeros para quemarlos, en zonas de mayoría migrante.

A partir del ataque con cuchillo, distintos grupos radicales de extrema derecha aprovecharon para canalizar el descontento, y se ha convocado a protestas en todo Reino Unido. Aunque el fenómeno empezó en Belfast, se teme que se expanda en el país, y ya en Glasgow se han contabllizado cinco heridos y tres detenidos.

Los primeros informes de disturbios surgieron el martes. Unas 200 personas se congregaron cerca de Newtownards Road, una zona unionista en las afueras del centro de Belfast. Se incendiaron contenedores de basura en la calle y un reportero de la BBC escuchó dos explosiones cuando un bus fue incendiado.

Varias casas fueron quemadas, incluyendo una en Lendrick Street, en el este de Belfast, perteneciente a un hombre de unos 30 años que dijo haber vivido allí durante 10 años. “Prendieron fuego a autos en la calle, lo que provocó que mi casa se incendiara, pero hombres enmascarados estaban derribando puertas”, señaló.

Un pastor que ha estado ayudando a las personas cuyas casas fueron blanco de la violencia dijo que estaban siendo desalojadas de sus hogares “por ser negras”. El pastor Jack McKee estuvo en el lugar donde varias casas ardían cerca de Crumlin Road, en el norte de Belfast. Dijo que algunos miembros de su iglesia, “que han estado con nosotros durante 20 años”, estaban “siendo desalojados de sus hogares, sus casas atacadas, ventanas rotas, casas vecinas incendiadas”.

Dibujo del atacante Hadi Alodid.

Desde el apuñalamiento registrado el lunes, distintos rumores falsos y alarmistas encendieron las redes sociales, y la familia de la víctima emitió un comunicado aclarando que se encuentra estable.

Hadi Alodid también fue acusado de posesión ilegal de un cuchillo en la vía pública, en la avenida Kinnaird. El atacante compareció ante el Tribunal de Magistrados de Belfast por videoconferencia.

Los hechos comenzaron a última hora del lunes en el norte de Belfast, cuando Ogilvie fue atacado con un cuchillo en un incidente que la policía describió posteriormente como particularmente grave. La policía informó que Ogilvie presentaba cortes en la espalda y la cara, además de lesiones oculares. En el lugar de los hechos, la policía recuperó lo que creía que era un cuchillo de cocina.

Las grabaciones del ataque se difundieron rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, atrayendo la atención de toda Irlanda del Norte y más allá. “Estamos completamente devastados por el horrible ataque a nuestro ser querido en Kinnaird Avenue. Esto ha sido un duro golpe para toda nuestra familia, y ahora mismo, nuestra única prioridad es estar a su lado y ayudarle a recuperarse”, dijo la familia de Ogilvy en un comunicado en que aseguran no apoyan la violencia en las protestas.

🚨 WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

La situación migratoria de Alodid ha pasado al centro de la discusión. El ciudadano sudanés fue acusado de cegar a Stephen Ogilvie del ojo izquierdo durante un ataque el lunes, según informaron los fiscales. Alodid rechazó la representación legal a través de un intérprete de árabe, y no se declaró culpable ni inocente.

Entró en Irlanda del Norte en 2023, solicitó asilo y obtuvo permiso de residencia hasta 2028, según confirmó un portavoz del Ministerio del Interior a Newsweek. El permiso de residencia es la autorización legal otorgada por el gobierno de Reino Unido que permite a un ciudadano no británico permanecer en el país durante un período limitado.

“Entró en Reino Unido en 2023 y obtuvo el estatus de refugiado ese mismo año. El individuo afirma haber entrado en Reino Unido a través del Área Común de Viajes”, declaró el portavoz. En una conferencia de prensa el martes, Ryan Henderson, subcomisario jefe del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, afirmó que la policía cree que el sospechoso vivía cerca de la zona donde ocurrió el ataque. Según indicó, se cree que el sospechoso entró en Irlanda del Norte desde la vecina República de Irlanda en 2023.

De momento, los disturbios continúan en Irlanda del Norte, donde el temor se ha extendido entre las minorías étnicas e inmigrantes. La policía ha solicitado a la población que, por favor, no se deje llevar por lo que lee en redes sociales.

Dardos contra Elon Musk

Muchos políticos, figuras públicas y ciudadanos han condenado los disturbios, pero quizás igual de vehemente ha sido la indignación contra Elon Musk por sus publicaciones que los apoyan repetidamente.

The British government has hit out at Elon Musk, accusing him of whipping up tensions online ahead of disorder in Belfast.https://t.co/0lFLtIrghM — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 10, 2026

Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, ha utilizado durante mucho tiempo su plataforma de redes sociales X para promover a figuras de extrema derecha a nivel mundial y sus posturas antiinmigración, destaca NBC News.

El miércoles, respondió a quienes lo acusan de propagar el odio e incitar a los disturbios en Irlanda del Norte. “¡Lo que enfurece a la gente son los inmigrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su propia ciudad, no las redes sociales!“, escribió.

Musk también compartió otros mensajes que afirmaban que el primer ministro británico, Keir Starmer, “odia a los blancos”, y otro que compartía una imagen del sospechoso del apuñalamiento, que es negro, junto con el mensaje que decía “millones deben irse”.

While Elon Musk prepares for SpaceX’s IPO this week — poised to be the biggest ever — he’s also been keeping up a politically-charged side hustle: fomenting far-right protests in the UK https://t.co/AeOxp0dGhj — Bloomberg (@business) June 10, 2026

Entre las publicaciones compartidas por Musk, estaba también la de un diputado del Parlamento británico, Rupert Lowe, del partido Restore Britain, quien afirmaba: “Debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

En otra publicación, Musk escribió: “Solo Restore Britain puede salvar a Gran Bretaña. Es la única forma”. En la de Lowe compartida por Musk, el diputado da a entender que la política antiinmigración del partido de extrema derecha Reform UK, de Nigel Farage, no sería suficiente. “Un gobierno de Restore Britain abolirá por completo el sistema de asilo”, afirmó el parlamentario.

La agencia reguladora del espacio digital británico, Ofcom, advirtió este miércoles a las plataformas tecnológicas que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, afirmó que ha solicitado a Ofcom que “discuta con urgencia con X y con otras plataformas cómo cumplirán la Ley de Seguridad Online” de Reino Unido. “Quienes utilizan las redes sociales para incitar a la violencia y al desorden están infringiendo la ley”, escribió la ministra.

Tommy Robinson meets Elon Musk's father in 'civilised society' Russia before putting out calls for people to protest in UK over Belfast stabbing https://t.co/kgiCqlHyxZ — Daily Mail (@DailyMail) June 10, 2026

“Los manifestantes actuales provienen en su mayoría de zonas obreras, pero están alentados por las personas más ricas del planeta”, afirmó Johanne Devlin Trew, especialista en migración y diáspora que imparte clases en la Universidad de Ulster de Belfast. Añadió que, si bien muchas personas tienen motivos fundados para quejarse de la inmigración, también instó a la gente a “analizar los hechos”.

Según consigna NBC News, solo el 3,4% de la población de Irlanda del Norte pertenece a una minoría étnica, frente al 18,3% en Inglaterra y Gales, y el 42% en Estados Unidos.

“Lo cierto es que, en términos de migración a Irlanda del Norte, su impacto es muy inferior al promedio de Reino Unido”, afirmó Trew.