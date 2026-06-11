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    El primero del Mundial: revisa el gol de Julián Quiñones para México ante Sudáfrica

    El conjunto azteca anota el primer tanto de la Copa del Mundo 2026. Un error defensivo del conjunto africano le permite adelantarse a los locales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El primero del Mundial: revisa el gol de Julián Quiñones para México ante Sudáfrica. YURI CORTEZ

    México se convirtió en la primera selección en anotar en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre abrió la cuenta frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A, disputado en en el míticio estadio Azteca.

    El autor del histórico tanto fue Julián Quiñones. A los 9 minutos de juego, el delantero recibió el balón dentro del área y definió con un potente remate que superó al arquero sudafricano Ronwen Williams para establecer el 1-0 parcial.

    La anotación significó el primer gol de la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Le permite al conjunto local tomar ventaja en el estreno del torneo. El encuentro corresponde a la jornada inaugural del Grupo A, que también integran las selecciones de República Checa y Corea del Sur.

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