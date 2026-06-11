Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

Este jueves comienza el Mundial de Fútbol 2026 y su segundo partido de la jornada enfrentará a Corea del Sur y República Checa, integrantes del Grupo A.

El cruce se desarrollará luego del duelo inicial entre México y Sudáfrica, selecciones que completan dicho grupo de la fase inicial del certamen.

Cuándo juega Corea del Sur vs. República Checa

El partido de Corea del Sur contra República Checa es este jueves 11 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Dicho duelo se desarrolla en el Estado Akron de la ciudad de Guadalajara, México.

Dónde ver a Corea del Sur vs. República Checa

El partido de Corea del Sur contra República Checa se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.