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    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    De las genialidades de Galeano al potrero de Sacheri, un recorrido por las obras imprescindibles que explican nuestra obsesión cada cuatro años. Más allá del pitido final y los datos estadísticos, esta selección literaria desnuda la verdadera esencia de los Mundiales de Fútbol, explorando el heroísmo, la política, la memoria colectiva y la belleza pura del deporte rey.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    *El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano

    Si hay un libro latinoamericano sobre el balompié, es este. Obra maestra del uruguayo, este libro es un canto poético y crítico al deporte rey. Galeano recorre la historia del fútbol desde sus orígenes humildes hasta su conversión en gran negocio, con retratos inolvidables de Pelé, Maradona, Garrincha y los Mundiales que marcaron época. Es básicamente literatura que celebra la belleza del juego y denuncia sus injusticias, recordándonos por qué el fútbol sigue siendo “música del cuerpo y fiesta de los ojos”. Imprescindible para entender el alma del Mundial.

    *Dos veces junio, de Martín Kohan

    Martín Kohan es uno de los buenos escritores argentinos contemporáneos, y esta, una de sus novelas clave. Entrelaza dos junios bajo la última dictadura: el de 1978, con el Mundial como telón de fondo, y el de 1982 tras Malvinas. A través de un conscripto que sirve de chofer a un médico represor, Kohan explora el terror cotidiano, la naturalización del horror y cómo el fútbol sirvió de distracción y propaganda. Un texto perturbador y magistral que muestra el lado más oscuro de un Mundial “ganado” en casa.

    *Yo soy el Diego de la gente, de Diego Armando Maradona

    La autobiografía del “Pelusa”. En primera persona, con su voz inconfundible, Diego narra su vida desde Villa Fiorito hasta la cima del mundo en México 86, pasando por Nápoles y sus batallas personales. “La mano de Dios”, el gol al siglo y la gloria eterna. Un libro crudo, emotivo y sin filtros que permite entender al hombre detrás del mito que definió una era de la Copa del Mundo.

    *Historias insólitas de los Mundiales de fútbol, de Luciano Wernicke

    Este es un recorrido divertido y riguroso por anécdotas desconocidas de todos los torneos, desde Uruguay 1930 hasta la actualidad. Partidos suspendidos por invasiones de perros, árbitros que desaparecen y hazañas increíbles. Perfecto para descubrir los rincones curiosos y humanos que las estadísticas oficiales suelen olvidar.

    *Dios es redondo, de Juan Villoro

    Otro clásico, esta vez del escritor mexicano, un reconocido futbolero (como Don Ramón, hincha del Necaxa). Crónicas apasionadas que van del Mundial de México 86 a reflexiones más amplias sobre el fútbol como religión laica, identidad y espectáculo. Villoro escribe con elegancia y humor, convirtiendo cada partido en una experiencia filosófica y emocional.

    *Italia 90, de Juan Manuel Silva

    En Chile podemos rastrear este volumen. Se trata de una novela nostálgica y delicada que revive el Mundial de Italia a través de la mirada de un niño argentino-chileno, sus álbumes de figuritas y la construcción de su identidad. Lenguaje coloquial, emoción y memoria generacional pura. Una de las mejores ficciones recientes sobre un Mundial.

    *Cuentos de fútbol, selección y prólogo de Jorge Valdano

    Es una antología imprescindible compilada por el campeón del mundo en México 86, el mismo quien trató a Iván Zamorano como el “quinto extranjero” del Real Madrid. Valdano reúne 24 relatos de grandes escritores como Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano, Mario Benedetti, Javier Marías, Augusto Roa Bastos, Julio Ramón Ribeyro (el mejor cuentista latinoamericano), Miguel Delibes y otros. En el prólogo, Valdano describe el libro como “un encuentro entre el músculo y el pensamiento”, un juego del fútbol metido dentro del juego de la literatura. Una obra amena, divertida y de altísima calidad que reúne lo mejor de la narrativa futbolera. Incluso el mismo Valdano se aventura con un relato (no muy bueno).

    *Sócrates futbolista. Las crónicas del doctor, de Sócrates

    Se trata de una selección de las columnas de opinión que el legendario capitán de Brasil escribió durante más de una década para la revista Carta Capital. Médico, intelectual y símbolo de la Democracia Corinthiana, Sócrates ofrece aquí una mirada analítica, irreverente y valiente sobre el fútbol, la política y la sociedad brasileña. Critica la FIFA, los entrenadores, la degradación del juego bello y defiende un fútbol más libre y democrático. Un libro esencial para conocer el pensamiento de uno de los jugadores más inteligentes y comprometidos de la historia, que brilló en los Mundiales de España 82 y México 86.

    *Esperándolo a Tito, de Eduardo Sacheri

    El libro que lanzó a la fama a Sacheri. Relatos breves, cercanos y llenos de humanidad que retratan el fútbol de potrero, los sueños de barrio, la lealtad de la hinchada y las pequeñas epopeyas de jugadores anónimos. Clásicos como el cuento que da título al libro o “Me van a tener que disculpar” (dedicado a Maradona) capturan con maestría el habla popular, la nostalgia y la pasión desmedida del hincha argentino. Lectura obligada y deliciosa.

    *Fiebre en las gradas, de Nick Hornby

    Cualquier selección de libros de fútbol queda incompleta si no se incluye algo del país que lo inventó: Inglaterra. En este caso, este volumen es uno de los grandes clásicos universales de la literatura futbolera y marcó un antes y un después en la forma de escribir sobre el deporte. Publicado en 1992, a través de un relato autobiográfico honesto, irónico y profundamente humano, Hornby narra su obsesión vitalicia con el Arsenal desde que su padre lo llevó por primera vez a Highbury siendo niño, en medio de la separación de sus padres. Aunque se centra en el fútbol de clubes inglés y no en Mundiales, es una lectura imprescindible para cualquier hincha del mundo porque captura como pocos la “fiebre” que nos invade cada cuatro años (y todos los fines de semana).

    *Bonus: Tómala, métete, remata, de Luis Urrutia O’Nell

    El mejor libro sobre la Copa Mundial de 1962 organizada por Chile. Lejos. Con rigor documental y conversaciones con los protagonistas, revive la epopeya de Leonel Sánchez, Jorge Toro, Eladio Rojas y compañía: el esfuerzo de organizar un Mundial tras el terremoto, las hazañas deportivas, las anécdotas y el impacto que tuvo en la identidad nacional. Una lectura indispensable para entender uno de los Mundiales más épicos y sentidos de la historia sudamericana.

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