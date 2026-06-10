Kast versus Kast: primos diputados se dividen frente a la acusación contra Grau

El martes 26 de mayo, José Antonio Kast Adriasola fue uno de los diputados que estuvo presente en el punto de prensa, organizado por la bancada del Partido Republicano, para anunciar que presentarían una acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Aunque no habló en esa ocasión, la presencia del hijo del Presidente José Antonio Kast Rist hizo evidente su respaldo al libelo que finalmente se presentó este lunes, con el apoyo de diputados de republicanos, del Partido Nacional Libertario, del Partido De la Gente y algunos de Chile Vamos.

El diputado Tomás Kast Sommerhoff, de Evópoli, se enteró del anuncio de la AC por la prensa, al igual que buena parte de Chile Vamos. Ese martes, él estaba en La Araucanía como parte de la semana distrital del Congreso. Eso le molestó: habría esperado que una arremetida así fuera conversada al interior del oficialismo.

Desde entonces, el diputado de Evópoli -primo hermano de Kast Adriasola, sobrino del Presidente José Antonio Kast y hermano del exsenador Felipe Kast- ha dejado en suspenso su postura frente al libelo. Aunque sí ha reconocido que está abierto a estudiar el texto.

“El exministro Grau y la oposición no pueden pretender que hechos de la gravedad que hemos conocido queden en nada. Los antecedentes existen, los argumentos están y creemos que se cumplen las condiciones para que esta AC sea estudiada. Por supuesto, vamos a escuchar los descargos que se hagan en la comisión y actuaremos con la seriedad y responsabilidad que exige el ejercicio de esta herramienta”, planteó el diputado Kast (Evópoli) a este medio.

En contraste, el mismo día del anuncio de la AC, el diputado Kast Adriasola publicó en X: “La información revelada en el informe de finanzas públicas hace indispensable hacer valer la responsabilidad del exministro Grau. Los números son objetivos y son estremecedores”.

La disímiles posturas de los primos dan cuenta de una división que actualmente existe al interior del oficialismo, con respecto a la AC. Al interior de Evópoli y RN existe molestia por la arremetida inconsulta que emprendió republicanos en contra de Grau, en sintonía con el Partido Nacional Libertario -que no forma parte del oficialismo-. Y, además, en esos partidos ven inconveniente avanzar en una acusación en este momento, cuando el gobierno de Kast apuesta por sacar adelante la megarreforma.

Este martes, en la bancada de diputados RN resolvieron que otorgarán libertad de acción para votar el libelo. Es decir, no garantizan que los votos de sus 13 integrantes estén para respaldar la acusación.

En conversación con Desde la redacción, de La Tercera, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que la AC es “un disparo en las piernas”. “Con esta megarreforma, si el día de mañana el ministro Jorge Quiroz se equivoca en una predicción (...), lo pueden acusar constitucionalmente”, advirtió.

Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Por su parte, el otro diputado Evópoli de la Cámara, Jorge Guzmán, adelantó que en su partido “vamos a realizar un análisis serio, responsable y exhaustivo de todos los antecedentes que se han puesto a disposición de la comisión encargada de estudiar la AC. En virtud de ello, si llegamos a la convicción de que existe una infracción legal o constitucional, votaremos a favor de la acusación. De lo contrario, votaremos en contra”.

11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Esta mañana, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, desdramatizó los reparos al interior del oficialismo.

“No se corre el riesgo (en la AC). Cuando esto se vaya desenvolviendo y uno vaya desmenuzando los argumentos y los fundamentos, naturalmente que varias de esas personas que tienen algunos resquemores van a decir que acá hay un punto, hay razón”, planteó.