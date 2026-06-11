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    Rechazó a Colombia para jugar por México: la historia de Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial

    El futbolista cafetalero no aceptó el llamado de Néstor Lorenzo y optó por defender al país en el que desarrolló casi toda su carrera como jugador. Este jueves se metió en la historia del equipo azteca.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026. Foto: @miseleccionmx/X.

    Apenas nueve minutos tardó en llegar el primer gol del Mundial 2026. Fue para uno de los anfitriones, México, en su estreno frente a Sudáfrica. El tanto fue de autoría de Julián Quiñones, quien aprovechó los espacios y con un remate rasante abrió la cuenta en el Estadio Azteca.

    Además, se convirtió en la segunda conquista más rápida del Tri en sus participaciones en el certamen tras la conseguida por Rafael Márquez, a los 6′, ante Argentina en Alemania 2006. Además, es la primera vez que un jugador naturalizado anota el tanto inaugural.

    El artillero de 29 años está debutando en la máxima cita y lo hace con la camiseta del país que adoptó, pues nació en la localidad colombiana de Magüí Payán en el Departamento de Nariño. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la desarrolló en Norteamérica.

    Desde muy pequeño llamó la atención por sus condiciones de goleador. Lo demostró en categorías juveniles en el Fútbol Paz FC, para luego dar el salto inmediato a México, donde firmó en Tigres B.

    De ahí, brilló con los Lobos BUAP, Atlas y América, clubes donde anotó numerosas conquistas y levantó varios trofeos también, siendo pieza clave de esas campañas. Luego de su paso por las Águilas fichó en el Al-Qadisiyah FC, de la liga de Arabia Saudita. En su primera temporada anotó 25 goles en 33 partidos, mientras que en su segunda estiró su producción a 37 tantos en 35 encuentros.

    Entre dos selecciones

    En mayo de 2023, Quiñones recibió el llamado de Néstor Lorenzo para sumarse a la selección colombiana, a la que defendió en categoría juveniles. Sin embargo, lo rechazó, pues estaba a punto de nacionalizarse mexicano y su deseo era jugar por el elenco azteca.

    “Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho”, explicó.

    Su debut con el Tri se produjo el 17 de noviembre de 2023 ante Honduras. Mientras que sus primeros dos goles llegaron en las semifinales de la Liga de las Naciones de la Concacaf de 2024 frente a Panamá. Estuvo en sequía hasta este jueves, día en el que entró en la historia de la selección del país que eligió defender.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolColombiaMéxicoJulián QuiñonesNéstor Lorenzo

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