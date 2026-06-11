Camino a la ONU: Bachelet concreta cita con primer ministro de Grecia y suma acercamiento a otro país del Consejo de Seguridad

En su carrera por convertirse en la nueva secretaria general de Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet sumó este jueves una nueva cita de alto nivel en Grecia.

La ex jefa de Estado chilena se reunió con el primer ministro de Atenas, Kyriakos Mitsotakis, como parte de su objetivo de tener acercamientos con países miembros del Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU dio cuenta del encuentro con una publicación en sus redes sociales, como ha sido la tónica luego de cada reunión para buscar apoyos.

“Conversamos sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral y sobre la importancia de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en un contexto internacional cada vez más complejo”, contó la expresidenta.

En su mensaje, Bachelet además agradeció la oportunidad de compartir su visión para el futuro de la ONU y valoró “el compromiso de Grecia con el derecho internacional, la cooperación entre los Estados y el multilateralismo como herramientas esenciales para construir soluciones comunes a desafíos compartidos”.

La cita en Atenas se produce tras el reciente paso de la exmandataria por Suiza, donde participó del segundo debate entre candidatos a la Secretaría General de la ONU. El foro también contó con la participación presencial de María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), Macky Sall (Senegal), en tanto, envió una grabación, y Rafael Grossi (Argentina) no estuvo presente.

“Reformaré esta organización para hacerla más ágil y más eficiente”, dijo la chilena como parte de sus propuestas.

En su travesía internacional en búsqueda de apoyos, en las últimas semanas Bachelet estuvo también en Francia, Reino Unido, China y Rusia, con reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones.

Se trata de cuatro de los cinco países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el quinto es EE.UU.-, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura. La apuesta de Bachelet y su equipo -su nominación es impulsada por México y Brasil, además de contar con un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones.

Además, como sucedió con Grecia en esta jornada, intentará reunirse con otros representantes del Consejo de Seguridad, ya que además de los cinco miembros permanentes, hay otros 10 países que incorporan la entidad de la ONU de manera temporal.

Este fin de semana, en tanto, Bachelet tiene contemplado regresar a Santiago para descansar, y así luego comenzar a preparar una nueva gira.