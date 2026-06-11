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    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”

    El jefe comunal de Independencia ya tiene un registro de incivilidades -así como el propuesto por el gobierno- pero dice que se debe avanzar hacia medidas que apunten no solo a beneficiarios de programas sociales.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

    Cuando el Presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública un registro de vándalos e incivilidades -que quitaría beneficios sociales a gente que altere el orden público- el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind.-UDI) recordó que es algo que en su comuna ya está establecido.

    La medida del Ejecutivo busca castigar acciones como consumir drogas en la vía pública, rayar la propiedad pública y privada o destruir equipamiento comunitario. La sanción será quitar beneficios sociales como la gratuidad en educación superior o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, ello despertó críticas en alcaldes que tildaron de “clasista” la idea debido a que las sanciones apuntan a un segmento socioeconómico más vulnerable, ya que en la práctica es este grupo el principal beneficiario de estas medidas.

    ¿Está de acuerdo con la iniciativa que promueve el gobierno?

    Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. La lógica detrás de exigirle deberes a las personas en Chile es importante. Hemos tenido un ciclo político donde los derechos han predominado y los deberes han pasado un poco colados. El Presidente está gastando su capital político en exigirles deberes a las personas para construir un mejor país. Y es lo que hicimos acá también.

    ¿Cómo ha sido la experiencia de Independencia?

    Quienes no acatan las normas, quienes no colaboran con una mejor ciudad, no tienen posibilidad de acceder a los beneficios municipales, que los entregamos de forma voluntaria. Cajas de mercadería, vales de gas, talleres deportivos, porque entendemos que la responsabilidad de construir es por los dos lados, tanto los ciudadanos como el municipio.

    ¿Cuánta gente está en el registro de Independencia?

    Aquí nosotros nos enfocamos en incivilidades, no en delitos, que creo que esa es una diferencia que tengo con lo del gobierno. Nos enfocamos en consumo de alcohol en la vía pública, en ruidos molestos, en usar parrilla en la calle. Y nosotros sancionamos con la nueva ordenanza. Hemos duplicado las multas respecto al año anterior. Hoy día son 104 personas que han sido reiteradas, porque los casos reiterados son los que ingresan en este registro donde se les restringe beneficios sociales del municipio durante seis meses. También es una diferencia con el gobierno en que no es para siempre, por así decirlo, sino que es temporal. Y creo que es algo que funciona. Es persuasivo, las personas conocen esta medida. La señal que entrega el gobierno es que el Estado trabaja en función de las personas.

    ¿Ha bajado la cantidad de incivilidades?

    El año pasado nosotros como comuna fuimos la que más redujo las incivilidades en Santiago. Cerca de un 20%, que es mucha la diferencia comparado con otras comunas que es cercana al 8% o 7% en el mejor de los casos. Este año lo que también se ha visto es que aumentaron las denuncias. Nos piden más ayuda con esto. Es importante que la ciudadanía confíe en que las autoridades tienen interés por hacer esto. Los jueces de policía local tienen dificultades y la verdad es que en Chile las multas no son efectivas. Entonces, tenemos que corregir el sistema. Pero tenemos que hacer efectivas las multas.

    Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El debate gira en torno a si esta medida solo apunta a un segmento socioeconómico.

    Efectivamente. Creo que los beneficios sociales tienen que ser una de las medidas y de las sanciones que están en el registro, pero hay que velar porque sea universal. En los sectores altos y acomodados de Chile también hay personas que cometen incivilidades. Y hay que revisar que esto sea universal, y no solamente que vaya a a personas que dependen muchas veces del Estado. Porque no podemos convertir el registro de vándalos en un registro de vulnerables.

    ¿Es un registro clasista?

    Tiene el reto de no convertirse en un registro anti vulnerables más que anti vándalos.

    ¿Y cómo han solucionado este problema en Independencia?

    Yo creo que es distinto en una comuna como Independencia, donde la importancia del municipio es fundamental para gran parte de esos ciudadanos. Es distinto al efecto que tiene a nivel país. Pero adicional a eso es que hemos ido impulsando que se puedan hacer efectivas las multas. Eso es parte importante porque obviamente que las multas efectivas no discriminan a la persona que las comete. Pero obviamente que necesitamos que no sea solamente la ayuda social, sino que sea algo más universal. Necesitamos tener más herramientas. Puede ser quitando alguna oferta deportiva, gimnasio, piscina. Pero creo que si vamos a pensar en un registro de vándalos, tenemos que pensar en cómo esto es universal y no se transforma en un registro anti vulnerables.

    Más sobre:Registro de incivilidadesIndependenciaAgustín Iglesias

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