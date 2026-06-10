Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano

Mediante una declaración pública difundida este miércoles, los senadores del Partido Socialista (PS) manifestaron su “absoluto rechazo” a la designación de James Sinclair Manley como embajador de Chile en la Ciudad del Vaticano.

“Los antecedentes conocidos públicamente desde hace años respecto de su vinculación con la destrucción de archivos relacionados con organismos de inteligencia de la dictadura hacen imprescindible una explicación clara por parte del gobierno”, señalaron.

El 4 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó a Sinclair en la representación diplomática en la Santa Sede.

En julio de 2014, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la administración de la militante socialista retrocedió en el nombramiento de Sinclair como embajador en Australia.

Cuando trascendió la noticia de que iba a asumir, activistas chilenos residentes en ese país protagonizaron airadas protestas contra el nombramiento, a pesar de que no había presentado sus cartas credenciales en Camberra.

Finalmente, fue nombrado en Singapur.

En septiembre de 2019 recibió al Buque Escuela Esmeralda para la ceremonia en que se oficializó la entrega de dos esculturas mapuche donadas por Chile en los 40 años de relaciones diplomática entre ambos países.

Los senadores del PS sostienen que la nominación de Sinclair en el Vaticano “adquiere una especial gravedad”, justamente por tratarse de esa representación.

“No se trata de un destino diplomático cualquiera, sino de un espacio estrechamente vinculado a la defensa de la dignidad humana, la memoria, la justicia y los valores éticos universales”, plantearon.

En esa línea, manifestaron que “resulta especialmente preocupante que esta responsabilidad recaiga en una persona sobre la cual pesan cuestionamientos públicos vinculados a hechos que afectan la memoria histórica y la búsqueda de verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Sinclair, embajador de carrera retirado, fue jefe de Protocolo de Sebastián Piñera en su primer gobierno y colaboró con el actual Mandatario durante la etapa de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

En 2019, tras 42 años de trayectoria, renunció al servicio exterior, lo que le habría impedido asumir como jefe de Protocolo de Kast.