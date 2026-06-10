SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano

    “Resulta especialmente preocupante que esta responsabilidad recaiga en una persona sobre la cual pesan cuestionamientos públicos vinculados a hechos que afectan la memoria histórica y la búsqueda de verdad sobre las violaciones a los derechos humanos", señalaron.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante una declaración pública difundida este miércoles, los senadores del Partido Socialista (PS) manifestaron su “absoluto rechazo” a la designación de James Sinclair Manley como embajador de Chile en la Ciudad del Vaticano.

    “Los antecedentes conocidos públicamente desde hace años respecto de su vinculación con la destrucción de archivos relacionados con organismos de inteligencia de la dictadura hacen imprescindible una explicación clara por parte del gobierno”, señalaron.

    El 4 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó a Sinclair en la representación diplomática en la Santa Sede.

    En julio de 2014, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la administración de la militante socialista retrocedió en el nombramiento de Sinclair como embajador en Australia.

    Cuando trascendió la noticia de que iba a asumir, activistas chilenos residentes en ese país protagonizaron airadas protestas contra el nombramiento, a pesar de que no había presentado sus cartas credenciales en Camberra.

    Finalmente, fue nombrado en Singapur.

    En septiembre de 2019 recibió al Buque Escuela Esmeralda para la ceremonia en que se oficializó la entrega de dos esculturas mapuche donadas por Chile en los 40 años de relaciones diplomática entre ambos países.

    Los senadores del PS sostienen que la nominación de Sinclair en el Vaticano “adquiere una especial gravedad”, justamente por tratarse de esa representación.

    “No se trata de un destino diplomático cualquiera, sino de un espacio estrechamente vinculado a la defensa de la dignidad humana, la memoria, la justicia y los valores éticos universales”, plantearon.

    En esa línea, manifestaron que “resulta especialmente preocupante que esta responsabilidad recaiga en una persona sobre la cual pesan cuestionamientos públicos vinculados a hechos que afectan la memoria histórica y la búsqueda de verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

    Sinclair, embajador de carrera retirado, fue jefe de Protocolo de Sebastián Piñera en su primer gobierno y colaboró con el actual Mandatario durante la etapa de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    En 2019, tras 42 años de trayectoria, renunció al servicio exterior, lo que le habría impedido asumir como jefe de Protocolo de Kast.

    Más sobre:PSJames SinclairVaticanoDD.HH.CancilleríaMichelle BacheletSebastián Piñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    No es estrés, es la perimenopausia

    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    Tribunal establece prisión preventiva para sujeto que robó y mató a un joven en Concepción

    Rectora electa de la U. de Chile defiende continuidad del SAE: “El algoritmo funciona bien, es muy flexible y permite adaptaciones”

    Pasa al Senado: Cámara aprueba proyecto que deroga el feriado en días de elecciones y plebiscitos

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    Lo más leído

    1.
    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    2.
    Kast versus Kast: primos diputados se dividen frente a la acusación contra Grau

    Kast versus Kast: primos diputados se dividen frente a la acusación contra Grau

    3.
    Quién es quién en RN: los diputados que están a favor y en contra de la ofensiva contra Grau

    Quién es quién en RN: los diputados que están a favor y en contra de la ofensiva contra Grau

    4.
    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    5.
    Encuesta CEP: Desaprobación de gestión del Presidente Kast alcanza 52% y aprobación llega a 34%

    Encuesta CEP: Desaprobación de gestión del Presidente Kast alcanza 52% y aprobación llega a 34%

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano
    Chile

    Senadores socialistas expresan “absoluto rechazo” a designación de James Sinclair como embajador de Chile en el Vaticano

    El cruce entre el ministro Quiroz y la senadora Provoste por el supuesto “pirquineo” de votos en megarreforma

    Tribunal establece prisión preventiva para sujeto que robó y mató a un joven en Concepción

    Quiroz afirma que para cumplir meta fiscal el PIB debe crecer sobre 3% en 2027-2030, pero ya no habla de 4% al fin del gobierno
    Negocios

    Quiroz afirma que para cumplir meta fiscal el PIB debe crecer sobre 3% en 2027-2030, pero ya no habla de 4% al fin del gobierno

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Récords a la vista, números inéditos y mucha historia por escribir: todo lo que debes saber del Mundial 2026
    El Deportivo

    Récords a la vista, números inéditos y mucha historia por escribir: todo lo que debes saber del Mundial 2026

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    El fenómeno Backrooms en Chile y el mundo: a fondo en el éxito de terror que ha destrozado todas las expectativas
    Cultura y entretención

    El fenómeno Backrooms en Chile y el mundo: a fondo en el éxito de terror que ha destrozado todas las expectativas

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada
    Mundo

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    Erika Guevara, de Amnistía Internacional: “La violencia por parte de colonos en Cisjordania tiene una aceleración a partir de octubre del 2023”

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor