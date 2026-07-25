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    El plan de Evópoli para su rearme

    A más de tres meses del fallo del Tricel, en la colectividad ya preparan lo que será la elección municipal y regional de 2028. Despliegue en regiones, sumar militantes y búsqueda de candidatos son parte del foco de los últimos meses.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Tras el encuentro con el Presidente José Antonio Kast durante la noche del jueves, ayer en la mañana el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, partió a primera hora hasta la Región de Antofagasta para liderar un encuentro con la militancia del partido en la zona.

    La cita, que tuvo lugar durante la tarde, tenía como objetivo analizar el momento de la colectividad y proyectar el rol del partido a más de tres meses del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que definió su sobreviviencia luego de los magros resultados en la última elección parlamentaria, donde solamente eligieron dos diputados.

    “Seguimos recorriendo Chile para encontrarnos con nuestra militancia, escuchar sus ideas y fortalecer el trabajo que estamos impulsando desde Evópoli”, se lee en la convocataria del encuentro en Antofagasta.

    En la cita, además de Cruz-Coke, participaron también la secretaria general de la colectividad, Macarena Cornejo, y el alcalde de Antofagasta y vicepresidente nacional, Sacha Razmilic.

    Según explican en el partido, la apuesta es empezar a “rearmar” la colectividad de cara a las elecciones municipales y regionales de 2028. Para cumplir ese objetivo, en los últimos meses, uno de los principales focos ha estado en el trabajo en terreno, para lo que se ha pedido que los principales liderazgos se reactiven. Entre ellos, el exministro Gonzalo Blumel y el exsenador Felipe Kast, ambos vicepresidentes en la actual directiva, junto con los diputados Jorge Guzmán y Tomás Kast.

    De esa forma, en las últimas semanas se han sumado varios encuentros en regiones como La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Ñuble. En la Región Metropolitana, en tanto, también se han realizado dos convocatorias, una con la juventud y otra junto a toda la militancia (al que llegaron más de 100 personas), instancias que han sido lideradas por Cruz-Coke y la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, otras de las figuras que se apuesta vayan sumando protagonismo en la nueva etapa del partido.

    La idea del despliegue es sumar militantes al partido, actualmente tienen 14 mil, según la última información publicada por el Servel. Además, buscan plantear nuevas hojas de ruta que puedan reforzar el sello liberal de la colectividad y también empezar a buscar candidatos a alcaldes y concejales para 2028.

    En Evópoli saben que un mal resultado en esas elecciones los dejará nuevamente al borde de la disolución, por lo que reconocen que armar una buena nómina de candidatos es uno de los prinicipales focos. Lo anterior, considerando que la falta de nombres fue un problema que se repitió tanto en las últimas municipales como en las parlamentarias.

    En ese contexto, el despligue se mantendrá durante los próximos meses. Están programadas algunas convocatorias con las juventudes del partido y también en regiones. El próximo 28 de julio, en tanto, está agendado un encuentro de las mujeres.

    Según dirigentes de la tienda, el trabajo se ha realizado con bajo perfil, entre otras razones, para mantener eventuales diferencias en la interna y evitar que se desordenen de cara a las próximas elecciones internas que se realizarán a más tardar en febrero del próximo año.

    En la actual directiva creen que el primer desafío tras el fallo del Tricel serán los comicios de 2028 y, por lo mismo, quieren evitar repetir la experiencia de los últimos procesos electorales en los que llegaron divididos. Recordada es la disputa entre la actual mesa y la expresidenta del partido Gloria Hutt.

    Si bien aún no se define si la actual mesa buscará un nuevo periodo, sí han empezado a dar los pasos para aunar a las bases.

    Más sobre:EvópoliLT SábadoOficialismoLuciano Cruz-Coke

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