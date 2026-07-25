Canciller concluye gira en el Sudeste Asiático tras sellar acuerdo con Filipinas e iniciar negociaciones con Bangladesh

El ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, concluyó este sábado su gira por Indonesia, Singapur y Filipinas, donde se reunió con autoridades de dichos países del Sudeste Asiático y concretó acuerdos comerciales.

“Queremos que el Sudeste Asiático mire a Chile y nos abra sus puertas. Queremos robustecer nuestro intercambio comercial, atraer inversiones, capital humano avanzado y talentos para el desarrollo de nuevas tecnologías”, destacó el canciller.

“Es lo que vinimos a buscar para diversificar nuestros socios en el mundo y abrir mercados que sean atractivos para los exportadores chilenos. Y en este sentido volvemos con acuerdos concretos que nos permiten avanzar en dicho propósito”, agregó.

En el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (ASEAN), el jefe de cartera sostuvo un encuentro bilateral con las ministras filipinas de Comercio, Cristina Roque, y de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro.

Canciller concluye gira en el Sudeste Asiático tras sellar acuerdo con Filipinas e iniciar negociaciones con Bangladesh

En la cita, las autoridades concretaron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). Con este paso, Chile se consagró como la primera nación de América Latina en sellar un pacto comercial de esta envergadura con Filipinas , considerado uno de los motores económicos más dinámicos de ASEAN.

Bangladesh e inversiones en Indonesia

El canciller concretó, además, una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Khalilur Rahman, con quien acordó iniciar las negociaciones formales hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un mercado en crecimiento de más de 177 millones de habitantes.

En Yakarta, en tanto, el canciller se reunió con el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, con quien coincidiendo en incorporar un capítulo de inversiones en el CEPA vigente desde 2019.

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Asimismo, en la reunión con el canciller indonesio, Sugiono, y el directorio de la Autoridad Nacional de Indonesia, se evaluaron oportunidades de cooperación estratégica en la industria del litio y minerales críticos.

Singapur

La agenda incluyó además una reunión con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el canciller Vivian Balakrishnan, donde abordaron el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y el avance hacia el Green Economy Partnership Agreement.

Adicionalmente, durante los encuentros bilaterales con los ministros de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath; Noruega, Espen Barth Eide, y Serbia, Marko Djuric; el canciller promovió activamente la candidatura de Valparaíso para albergar la sede de la secretaría del Tratado de la Alta Mar (BBNJ).