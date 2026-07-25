MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balcamaceda, informó que el 75% del servicio de agua potable ya fue restablecido en la conurbación de La Serena y Coquimbo, luego de las interrupciones provocadas por el sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo.

La autoridad indicó que los trabajos avanzan de manera favorable y que la meta es recuperar el 100% del suministro durante este sábado. Asimismo, señaló que continúan las labores para reponer los sistemas sanitarios rurales que resultaron dañados por las intensas precipitaciones.

“Hay buenas noticias en este sentido. El 75% del servicio ya está repuesto en la conurbación de Coquimbo y La Serena. Se espera que mañana un 100% esté conectado”, sostuvo Balcamaceda.

MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

En cuanto a la conectividad, el subsecretario destacó que las 15 comunas de la región ya cuentan con acceso, aunque precisó que aún existen algunos sectores rurales aislados, donde equipos de Vialidad trabajan con maquinaria para restablecer los caminos afectados.

Respecto de la infraestructura vial, informó que la Ruta 5 entre La Serena y Copiapó fue habilitada para el tránsito en ambos sentidos entre las 8.00 y las 18.00 horas, aunque advirtió que la autopista seguirá operando con restricciones mientras concluyen las labores de limpieza y evaluación.

En ese contexto, estimó que la vía recuperará su funcionamiento habitual durante la próxima semana.

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Carabineros llama a extremar las precauciones

Por su parte, el teniente coronel Osvaldo González Gutiérrez, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Coquimbo, llamó a los conductores a desplazarse con prudencia, respetar la velocidad y evitar adelantamientos, especialmente debido a la presencia de camiones y a las condiciones que aún presenta la ruta.

El oficial advirtió que el viaje entre La Serena y Copiapó, que habitualmente toma entre cuatro y cuatro horas y media, actualmente puede extenderse hasta seis horas, por lo que insistió en la necesidad de conducir con paciencia para prevenir accidentes.