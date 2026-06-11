“Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

A veces de las pérdidas más personales surgen palabras sanadoras. Así se siente Teresita Reyes. Ahora que no estás, un íntimo libro que nace del duelo de una hija, que perdió a su madre que no solo era querida en su núcleo familiar, sino que también por todo un país.

La madrugada del sábado 24 de mayo de 2025 la escena cultural de Chile se vistió de luto. La destaca actriz Teresita Reyes, dejaba este mundo a los 75 años, tras padecer cáncer mandibular.

A un año de su partida, el recuerdo de la intérprete sigue intacto, y su hija menor, Teresita Giacaman Reyes, se encargó de ello. La escritora, autora de la novela Ábreme la jaula, debuta en la no ficción con un relato autobiográfico que mezcla memoria, duelo y reflexión emocional.

En el Bar Liguria, en la comuna de Providencia, la escritora lanzó el libro, con la presentación de las actrices Katty Kowaleczko y Vanessa Miller, y la periodista Sandra Zeballos.

En las páginas, Giacaman recuerda con cariño a su madre y habla sin filtros sobre el agotamiento emocional de cuidar a un ser querido, la salud mental, las culpas familiares y el complejo amor entre madre e hija. Además, reconstruye los últimos meses de vida de Teresita Reyes, desde el diagnóstico de cáncer mandibular hasta sus últimos días rodeada de su familia.

“Este libro no fue planeado", señala la autora a Culto, que por estos días está preparándose para su lanzamiento en Concepción. “No me senté a escribir un libro sobre mi mamá. Ni siquiera pensé que estaba escribiendo un libro”.

El corazón de la obra nace a partir de reflexiones y emociones propias del duelo, las que Giacaman fue plasmando en el papel una a una, hasta completar el relato.

“La mañana después de que murió, desperté con las palabras golpeándome la cabeza. No quería abrir los ojos. Tenía miedo de bajar las escaleras de mi casa y mirar por la ventana de su pieza, como hacía todos los días, para saber cómo estaba. Y entonces escribí un texto que terminó convirtiéndose en el corazón de todo lo que vino después. Se llama Tu ventana ya no responde”.

El extracto al que alude la autora es el siguiente: “Hoy recibe agua tu jardín, y la María toma desayuno sola, sin poder regalonearte con calzones rotos o picarones. Ella también sube a tu pieza esperando encontrarte, ella también te llama, pero tu ventana no responde.”

Para Giacaman "el libro nació exactamente ahí. En ese instante en que entendí que tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella".

“Después seguí escribiendo para dejar registro de lo que significa cuidar, despedir, perder y seguir viviendo cuando la persona que ocupaba un lugar tan grande en tu vida ya no está. Porque el duelo es colectivo, aunque hablamos muy poco de él", señala.

Son varias las personas que han escrito de sus queridos que ya no están, así lo aprendió Giacaman en un taller sobre el duelo, al que asistió. “Leí a seres humanos que, como yo, transformaron esa ausencia en palabras”, cuenta.

La autora reconoce que el libro nació, “con su estructura dinámica”, para hablar con su madre y para hacer su duelo.

Uno de los aspectos más conmovedores del libro es la profunda reflexión sobre el miedo que tenía Teresita Reyes al olvido. A pesar del cariño masivo del público y de una trayectoria consolidada en televisión y teatro, la actriz vivía con la angustia permanente de dejar de ser necesaria para la industria.

Su hija revela cómo el paso del tiempo, los cambios físicos y la disminución de oportunidades laborales fueron golpeando silenciosamente su autoestima, en un medio donde el reconocimiento suele ser frágil y muchas veces condicionado por la apariencia, la vigencia y la exposición pública.

De esa forma, el libro muestra a una mujer que necesitaba sentirse vista, querida y vigente, y que encontró en el cariño de la gente una forma de sostener su vida.

Teresita Reyes. Ahora que no estás estará disponible en las librerías de todo el país a partir del viernes.