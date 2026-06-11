SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    A través de un relato personal, Teresita Giacaman Reyes recuerda con cariño a su madre y habla sin filtros sobre el agotamiento emocional de cuidar a un ser querido. También reconstruye los últimos meses de vida de Teresita Reyes, desde el diagnóstico de cáncer mandibular hasta sus días finales rodeada de su familia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A veces de las pérdidas más personales surgen palabras sanadoras. Así se siente Teresita Reyes. Ahora que no estás, un íntimo libro que nace del duelo de una hija, que perdió a su madre que no solo era querida en su núcleo familiar, sino que también por todo un país.

    La madrugada del sábado 24 de mayo de 2025 la escena cultural de Chile se vistió de luto. La destaca actriz Teresita Reyes, dejaba este mundo a los 75 años, tras padecer cáncer mandibular.

    A un año de su partida, el recuerdo de la intérprete sigue intacto, y su hija menor, Teresita Giacaman Reyes, se encargó de ello. La escritora, autora de la novela Ábreme la jaula, debuta en la no ficción con un relato autobiográfico que mezcla memoria, duelo y reflexión emocional.

    En el Bar Liguria, en la comuna de Providencia, la escritora lanzó el libro, con la presentación de las actrices Katty Kowaleczko y Vanessa Miller, y la periodista Sandra Zeballos.

    En las páginas, Giacaman recuerda con cariño a su madre y habla sin filtros sobre el agotamiento emocional de cuidar a un ser querido, la salud mental, las culpas familiares y el complejo amor entre madre e hija. Además, reconstruye los últimos meses de vida de Teresita Reyes, desde el diagnóstico de cáncer mandibular hasta sus últimos días rodeada de su familia.

    “Este libro no fue planeado", señala la autora a Culto, que por estos días está preparándose para su lanzamiento en Concepción. “No me senté a escribir un libro sobre mi mamá. Ni siquiera pensé que estaba escribiendo un libro”.

    El corazón de la obra nace a partir de reflexiones y emociones propias del duelo, las que Giacaman fue plasmando en el papel una a una, hasta completar el relato.

    “La mañana después de que murió, desperté con las palabras golpeándome la cabeza. No quería abrir los ojos. Tenía miedo de bajar las escaleras de mi casa y mirar por la ventana de su pieza, como hacía todos los días, para saber cómo estaba. Y entonces escribí un texto que terminó convirtiéndose en el corazón de todo lo que vino después. Se llama Tu ventana ya no responde”.

    El extracto al que alude la autora es el siguiente: “Hoy recibe agua tu jardín, y la María toma desayuno sola, sin poder regalonearte con calzones rotos o picarones. Ella también sube a tu pieza esperando encontrarte, ella también te llama, pero tu ventana no responde.”

    Para Giacaman "el libro nació exactamente ahí. En ese instante en que entendí que tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella".

    “Después seguí escribiendo para dejar registro de lo que significa cuidar, despedir, perder y seguir viviendo cuando la persona que ocupaba un lugar tan grande en tu vida ya no está. Porque el duelo es colectivo, aunque hablamos muy poco de él", señala.

    Son varias las personas que han escrito de sus queridos que ya no están, así lo aprendió Giacaman en un taller sobre el duelo, al que asistió. “Leí a seres humanos que, como yo, transformaron esa ausencia en palabras”, cuenta.

    La autora reconoce que el libro nació, “con su estructura dinámica”, para hablar con su madre y para hacer su duelo.

    Uno de los aspectos más conmovedores del libro es la profunda reflexión sobre el miedo que tenía Teresita Reyes al olvido. A pesar del cariño masivo del público y de una trayectoria consolidada en televisión y teatro, la actriz vivía con la angustia permanente de dejar de ser necesaria para la industria.

    Su hija revela cómo el paso del tiempo, los cambios físicos y la disminución de oportunidades laborales fueron golpeando silenciosamente su autoestima, en un medio donde el reconocimiento suele ser frágil y muchas veces condicionado por la apariencia, la vigencia y la exposición pública.

    De esa forma, el libro muestra a una mujer que necesitaba sentirse vista, querida y vigente, y que encontró en el cariño de la gente una forma de sostener su vida.

    Teresita Reyes. Ahora que no estás estará disponible en las librerías de todo el país a partir del viernes.

    Más sobre:Teresita ReyesTeresita Giacaman ReyesLibroTeresita Reyes. Ahora que no estás

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”

    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    Sumar militantes y búsqueda de nueva sede: el rearme de Evópoli tras sobrevivir como partido

    Tribunal declara admisible querella por administración desleal contra exgobernador de La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”
    Chile

    Alcalde Iglesias y propuesta sobre vándalos e incivilidades: “No se puede convertir en un registro de vulnerables”

    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    Sumar militantes y búsqueda de nueva sede: el rearme de Evópoli tras sobrevivir como partido

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore
    Negocios

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026
    Tendencias

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    The Special One vuelve a la Casa Blanca: el Real Madrid oficializa a José Mourinho como su nuevo entrenador
    El Deportivo

    The Special One vuelve a la Casa Blanca: el Real Madrid oficializa a José Mourinho como su nuevo entrenador

    Rechazó a Colombia para jugar por México: la historia de Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial

    El primero del Mundial: revisa el gol de Julián Quiñones para México ante Sudáfrica

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú
    Mundo

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor