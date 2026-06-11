Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán
Horas antes, el presidente estadounidense amenazó con intensificar los bombardeos y “tomar” la isla de Kharg, centro de exportación de petróleo iraní.
Horas después de amenazar con intensificar la guerra que ya lleva tres meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que había “cancelado los ataques aéreos y bombardeos previstos contra Irán para esta noche”.
“Basado en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, cancelé los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.
El mandatario republicano dijo que las “discusiones y puntos finales” han sido aprobados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Egipto y otros.
“El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que se finalice esta transacción. La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, aseguró.
Horas antes, el presidente estadounidense amenazó con intensificar los bombardeos y “tomar” la isla de Kharg, centro de exportación de petróleo iraní.
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