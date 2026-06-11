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    La reunión pendiente de Bachelet en su carrera por la ONU y las complejas gestiones para concretarla

    La dos veces Presidenta de Chile ha apostado por juntarse con los altos dignatarios de los cinco países con poder de vetar su candidatura. De ellos solo falta la Casa Blanca. Esta semana también abordó la posibilidad de que su nombre fuera sacado de la carrera: "Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    En Atenas, Grecia. Allí estuvo este jueves la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de su carrera por alcanzar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este año. El país europeo es uno de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la principal entidad y la pretensión de la exmandataria es reunirse con los jefes de Estado de todos estos países.

    De los 15, 5 tienen derecho a vetar su candidatura por ser miembros permanentes de la institución: China, Reino Unido, Rusia, Francia y Estados Unidos. Salvo este último, Bachelet se ha reunido con altos representantes de las otras cuatro potencias: los cancilleres de Beijing, Moscú y Londres, además del Presidente Emmanuel Macron.

    Es decir, el único pendiente es la Casa Blanca que encabeza Donald Trump. Hasta ahora, solo ha logrado concretar un encuentro en diciembre con un alto dignatario norteamericano, cuando se juntó con los embajadores de las cinco potencias del Consejo de Seguridad en la ONU, Nueva York.

    Ese fue el primer sondeo que realizó Bachelet y por esas fechas aún contaba con el respaldo del gobierno chileno, que luego se retiró cuando asumió el Presidente José Antonio Kast. La apuesta de la expresidenta es llegar a reunirse con el propio Trump, tal como lo ha intentado hacer con las otras naciones y como lo han buscado, sin éxito, las otras candidaturas a la ONU.

    Las gestiones para concretar una cita con un alto destinatario de Washington las llevan las cancillerías de México y Brasil, los dos países que impulsan la nominación de Bachelet tras el retiro de Chile. En algunos casos incluso han intervenido las propias jefaturas de Estado de Ciudad de México y Brasil, mediante Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, respectivamente.

    En el equipo de excancilleres y exsubsecretarios chilenos que colabora con la campaña de Bachelet en Santiago, por otro lado, han transmitido que hoy el foco está en Europa, donde la expresidenta concentró su gira de fines de mayo e inicios de julio.

    En ese marco se ha reunido con el canciller ruso, Serguéi Lavrov; el Presidente francés, Emmanuel Macron; encargada de relaciones exteriores de Londres, Ivette Cooper, y el Primer Ministro de Grecia este lunes, Kyriakos Mitsotakis.

    Con esto, apuntan a que el momento de Estados Unidos vendrá en unas semanas más, ya que este fin de semana Bachelet llegará a Santiago para tomar un descanso y luego volverá a viajar. Así lo transmitió hace unos días el excanciller Heraldo Muñoz, en el podcast “Cómo te lo explico”: “Es una interrogante (si Trump la recibe), no sabemos. Esperamos que sea recibida por una alta autoridad y ojalá sea, en cada uno de los cinco casos, los más altos dignatarios”.

    Hoy Trump, con su estilo inusual, es visto como el Presidente que podría vetar a la candidatura de Bachelet. Sus seguidores en el Parlamento de Estados Unidos han criticado a la expresidenta chilena, así como también el propio embajador de Washington en la ONU, Michael Waltz, quien llegó a decir que compartía las preocupaciones del congresista Pete Ricketss (republicano) por las aptitudes de la otrora alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

    Bachelet ha sido consultada por la posibilidad de un veto a su candidatura. Esta semana, por ejemplo, llegó a reconocer, en diálogo con UN Watch, que “no debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada”.

    Más sobre:Donald TrumpTrumpMichelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasEstados Unidos

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