The Special One vuelve a la Casa Blanca: el Real Madrid oficializa a José Mourinho como su nuevo entrenador

Lo que era un secreto a voces, se terminó por confirmar. El Real Madrid oficializó a su nuevo entrenador: José Mourinho. The Special One retornará a la Casa Blanca 13 años después. Firmó un contrato hasta junio de 2029.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, informó el club mediante un comunicado oficial.

El portugués dejó el Benfica y regresó al conjunto merengue luego de un cuantioso pago. Los españoles debieron poner un monto que asciende a los 15 millones de euros por la recisión de su contrato, según informaron las Águilas.

Ahora, el técnico iniciará su segundo paso por el Real Madrid. Tendrá un vínculo por tres temporadas, al igual que en su primera etapa, estadía que se llevó a cabo entre 2010 y 2013. En ese período ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El regreso de Mourinho

El Real Madrid oficializó la llegada de Mourinho, algo que ya era prácticamente un hecho. El propio presidente Florentino Pérez lo había señalado en plena campaña de reelección.

“Los socios se han expresado libremente para decidir el futuro del club. Vamos a seguir trabajando, a seguir estando orgullosos del Bernabéu, de uno de los mejores equipos del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo como es José Mourinho”, señaló tras ganar las elecciones.

De esta forma, The Special One prepara una revolución en la Casa Blanca tras dos temporadas para el olvido, donde el club merengue no ha obtenido ningún título.

Al plantel se sumarán el francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzel Dumfries. Tanto el central como el lateral fueron confirmados por la prensa española como los nuevos refuerzos del club. Sin embargo, no serán los únicos.

“Debemos estar unidos. Quiero seguir construyendo un club que siga estando en lo más alto en los rankings en cuanto a reputación internacional. Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta Champions. Quiero dirigirme a aquellos socios que no me han votado, voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer”, aseguró Pérez.