Los próximos desafíos de Florentino Pérez tras ser reelecto como presidente del Real Madrid

Este domingo se desarrollaron las elecciones por la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez se enfrentó contra Enrique Riquelme por el puesto, pero el dirigente de 79 años consiguió asegurar un nuevo periodo que lo tendrá a la cabeza del equipo hasta 2030.

Así, continuará con una etapa que comenzó en 2009 y que superará las dos décadas, si se tiene en cuenta su primera etapa entre 2000 y 2006.

Uno de los principales pilares de su campaña fue el anuncio de José Mourinho como técnico para la nueva temporada. A través de las redes, Pérez publicó un video de 15 segundos justo cuando su contrincante acudía al programa de televisión El Hormiguero.

“Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...”, introdujo la secuencia para darle el paso al técnico portugués que, vistiendo la camiseta blanca, lanzó un rotundo “sí”.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

De esta forma, Florentino Pérez dejaba claro que en el caso de ganar las elecciones, Mourinho regresaría al Santiago Bernabéu donde dirigió entre 2010 y 2013, logrando tres títulos con los blancos.

Otros fichajes clave que adelantó Florentino Pérez es el del neerlandés Denzel Dumfries quien llega con la idea de reforzar la zona de lateral derecho del equipo, transformándolo en una de las amenazas del ataque.

Esta posición ha sido una de las grandes tareas que el cuadro madrileño ha debido subsanar a lo largo de los años, con distintos perfiles de jugadores y que ahora, tras la salida de Dani Carvajal, se transformaba en una de las urgencias de cara a la próxima temporada.

Así, la verticalidad, velocidad y capacidad para crear un juego más directo le permite a Mourinho tener una zona ofensiva potenciada sin descuidar la zona al momento de defender, tal como lo dejó demostrado el jugador en el Inter de Milán que se quedó con la Serie A.

A él se suma Ibrahima Konaté, quien, según reportes de la prensa francesa, ya ha firmado y está a la espera de la oficialización por parte del club español.

Según publicó RMC Sports, Konaté firmó un vínculo que lo une con el Real Madrid hasta 2030 en una operación atractiva para el club, ya que el jugador llegará como agente libre tras finalizar contrato con el Liverpool a finales de junio.

El central de 27 años llega consolidado tras unas últimas temporadas en las que se posicionó como una de las piezas clave dentro de la zaga del cuadro inglés gracias a su fortaleza física, velocidad y capacidad para jugar en espacios abiertos.

Un primer tropiezo

Foto: FCBayern. pc

Otra de las promesas de Florentino Pérez había sido ofrecer US$ 150 millones para contratar a un jugador de nivel mundial. Así, uno de los nombres a los que se asoció esta propuesta había sido la del británico nacionalizado francés Michael Olise, perteneciente al Bayern Múnich.

No obstante, desde el cuadro alemán han cerrado la puerta a las conversaciones. El presidente de os bávaros, Herbert Hainer, advirtió que Olise es uno de los fijos en el esquema de Vincent Kompany, por lo que no está a la venta.

“Michael Olise es un jugador del Bayern Múnich, con un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que no ha ocurrido por ahora, que se la ahorre”, señaló el fin de semana en conversación con el diario Bild ante los rumores de la partida del jugador que tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

“Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta”

Ahora, consolidado el triunfo, la meta de Florentino Pérez es comenzar con una nueva era galáctica para volver a ganar la Champions League después de dos años sin títulos.

“Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios”, expresó el reelecto presidente.

Foto: Real Madrid.

“Los socios se han expresado libremente para decidir el futuro del club. Vamos a seguir trabajando, a seguir estando orgullosos del Bernabéu, de uno de los mejores equipos del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo como es José Mourinho”, destacó más adelante.

“Debemos estar unidos. Quiero seguir construyendo un club que siga estando en lo más alto en los rankings en cuanto a reputación internacional. Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta Champions. Quiero dirigirme a aquellos socios que no me han votado, voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer”, cerró.