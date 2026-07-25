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    El “modesto” sueldo que ganará Lebron James tras aceptar una abrupta rebaja para jugar en Philadelphia 76ers

    El máximo anotador en la historia de la NBA dejará de recibir 40 millones de dólares por año, pues aseguró que no seguirá jugando por dinero.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Lebron James jugando para Estados Unidos. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters. Evelyn Hockstein

    La nueva aventura de Lebron James en la NBA ha comenzado oficialmente esta semana. Tras desligarse de Los Ángeles Lakers, luego de estar ocho temporadas en la famosa franquicia, el mítico jugador llegó a un acuerdo para vestir los colores de los Philadelphia 76ers por los próximos dos años.

    El máximo anotador de todos los tiempos de la liga estadounidense se unirá a los Sixers tras aceptar una importante rebaja salarial, puesto que ganaba cerca de 49 millones de dólares cada 12 meses en los Lakers y ahora tendrá un modesto sueldo de 4 millones de dólares por cada calendario.

    La información fue otorgada por el CEO de la agencia de representantes Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN y justificada por el deportista de la siguiente manera: “No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria".

    Y chances para cumplir ese sueño tendrá, ya que en la planilla de su nuevo equipo están Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, los cuales forman de inmediato a los 76ers en la escuadra con más estrellas y favoritos para luchar por el campeonato.

    James también marca su regreso a la Conferencia Este y los expertos en la NBA aseguran que el veterano de 41 años podría romper el equilibrio que hay en dicha zona y seguir agregando hitos a su ya legendaria carrera.

    Es que el nacido en Ohio no sólo lidera la lista de artilleros, también ha sido elegido cuatro veces como el Jugador Más Valioso (MVP) y tiene cuatro anillos de campeones en sus vitrinas. Por lo que si logra un nuevo trofeo con Philadelphia, será el primer basquetbolista en ganar con cuatro franquicias diferentes.

    “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más”, aseguró el alero.

    Y también respondió a las críticas que le hicieron por no retirarse del juego, tal como lo enunció al final de la temporada pasada. “Pensé que había terminado... No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa, cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego”, concluyó.

    Más sobre:NBAPhiladelphia 76ersLebron JamesBasquetbolLakers

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