    El Deportivo

    La histórica racha de LeBron James que llegó a su final en la NBA

    Es necesario remontarse al 2004 para encontrar la última temporada en que el basquetbolista de 41 años no estuvo dentro de los cinco más votados de su conferencia.

    Diego Donoso
    Tommy Gilligan

    Este lunes la NBA dio a conocer a los 10 titulares del Juego de las Estrellas de 2026, el que se disputará el 15 de febrero. Una de las grandes noticias que dejó el anuncio de los dos quintetos fue la ausencia de Lebron James dentro de los más votados.

    El Rey no será titular por primera vez en 21 años del evento que reúne a todas las estrellas del básquetbol estadounidense. Sin embargo, puede ser escogido por los técnicos para que ingrese como banca y así continuar con su registro de ser quien más veces participó de la cita.

    El abanderado de los Juegos Olímpicos de París 2024 quedó fuera tras ser octavo en la lista de los más votados. Esto, tras un difícil comienzo de temporada, en la que por una ciática se perdió 14 juegos y posteriormente le costó tomar el ritmo competitivo. A pesar de ello, James promedia 22.9 puntos, 5.9 rebotes y 6.9 asistencias.

    Siendo ya conocidos los nombres de los dos quintetos iniciales, los siete jugadores que irán a la banca de cada conferencia serán decididos por los entrenadores. Los técnicos aún no son anunciados, pero serán escogidos de los equipos con mejor récord de cada conferencia.

    En el tradicional evento de mitad de temporada, este año se enfrentarán en un torneo de todos contra todos dos equipos de jugadores estadounidenses y uno con basquetbolistas internacionales. Después de los tres choques, los dos mejores equipos pasarán a la final.

    Los titulares del Juego de las Estrellas

    El último Juego de las Estrellas de 2025. Por: NBA.

    En el oeste, los cinco elegidos -por votación de los fanáticos, jugadores y medios- son Luka Dončić (Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Shai Gilgeous- Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

    Fuera de los titulares quedaron Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Angeles Clippers) y Lebron James (Angeles Lakers).

    En cambio, en el este los más votados son Jalen Brunson (New York Knicks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y Jaylen Brown (Boston Celtics).

    Asimismo, quienes no alcanzaron a entrar fueron Donovan Mitchell (Cleveland Claviers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Michael Porter Junior (Brooklyn Nets) Y Brandon Ingram (Toronto Raptors).

