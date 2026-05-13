El precio del cobre no tiene techo y alcanza nuevo máximo histórico

El cobre no detiene su escalada en los mercados internacionales y se convierte en la gran noticia para las alicaídas arcas fiscales. En su cuarta jornada consecutiva al alza la principal exportación de Chile alcanzó un nuevo máximo histórico llegando a transarse por US$ 6,39 /lb en la Bolsa de Metales de Londres.

La cifra representa un alza de 1,62% con respecto al día anterior, acumulando en el año un salto de 12,7% .

El precio contado a tres meses, por su parte, llegó a los US$ 6,41 /lb, un alza de 1,45% respecto a la variación pasada.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Más, señaló que “si bien los altos precios registrados este año por nuestro principal producto de exportación responden, principalmente, a una combinación de factores que están tensionando la capacidad de respuesta entre oferta y demanda, estos valores son un indicador muy positivo para el desarrollo de la minería chilena que proyecta una cartera de inversiones superior a los US$100 mil millones en proyectos que desde el gobierno”.

Baja en la producción

El mercado del cobre ha mostrado una preocupación por su capacidad mantener la oferta ante una demanda que se ha mantenido consistente a nivel mundial, especialmente desde China. Esto, influenciado en parte por la escasez de ácido sulfúrico, producto fundamental para algunas operaciones mineras.

Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, sostuvo que la caída de producción en Chile tiene un impacto particularmente relevante porque proviene del principal productor mundial de cobre, lo que ”refuerza la percepción de una mayor fragilidad operacional en la base productiva global”.