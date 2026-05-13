El “fantasma” de Peñaloza ronda en Las Condes: concejo se divide por oficio de Contraloría e idea de inhabilitarla

Fue la tarde de este martes cuando comenzó a llegar a los concejales de Las Condes la tabla del concejo de este jueves, con un punto que llamó la atención: en primer lugar aparece la discusión sobre un oficio de la Contraloría General de la República para abordar la gestión de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) .

¿El contexto? En noviembre de 2025 el ente liderado por Dorothy Pérez sancionó a Peñaloza por las irregularidades en la polémica compra de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y ahora un oficio enviado por dicha entidad al municipio -al que La Tercera tuvo acceso- pide un pronunciamiento formal al concejo municipal por esos hechos, que hasta la fecha no ha habido.

En ese sentido, se detalla que “mediante correo electrónico se remitió a la secretaría municipal copia del expediente con el fin de que dichos documentos fueran entregados al concejo municipal”, pero que “esta unidad de seguimiento no ha recepcionado comunicación alguna que dé cuenta de lo resuelto en definitiva por el concejo municipal” .

La exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI). Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

De ahí a que el tema se tocará este jueves. Desde ya se anticipa que el episodio será tenso, particularmente por un tema: la idea de algunos concejales de llevar a Peñaloza a la justicia electoral para que la sancione con la inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos. Lo anterior incomoda especialmente a algunos concejales de la UDI por su cercanía con Peñaloza y con Chile Vamos.

En lo concreto, según establece el artículo 60 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, a requerimiento de un tercio del concejo se puede acudir al tribunal electoral regional para pedir una de las sanciones establecidas, “las que en el evento de quedar a firme dicha resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.

El concejal de Las Condes, Richard Kouyoumdjian.

Si bien en la práctica Peñaloza ya está retirada de la política, en el municipio se comenta que inhabilitarla sería un simbolismo político relevante, considerando las irregularidades que se detectaron en la comuna. Otros lo ven con mayor incomodidad, pues la salida de Peñaloza -y la llegada de la independiente Catalina San Martín a la alcaldía- también significó para Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) una dura derrota al perder una de las comunas más relevantes del sector oriente.

En ese tira y afloja estaban los concejales durante este miércoles. Algunos sostenían incluso que así como estaba fijada la tabla, la interpretación es que no necesariamente se debía votar una acción a seguir como concejo, lo que en la práctica implicaría seguir dilatando una definición. Otros eran partidarios de un pronunciamiento político, pero no endurecer la línea y desechar la idea de acudir a la justicia electoral.

El concejal Richard Kouyoumdjian (RN) dice que es la justicia electoral la mandatada a declarar una inhabilidad de Peñaloza. “El concejo no tiene facultades para resolver en materias como esta, el tema de la exalcaldesa Peñaloza debe pasar al Tricel ya que el sumario de la Contraloría determinó que ella es responsable de siete cargos. No hacer nada no es una opción”.

La concejala Nayati Mahmoud (Frente Amplio) dice que “este es uno de los casos donde el compromiso con la probidad no se declara, se demuestra. Los antecedentes permiten atribuir responsabilidad administrativa a la exalcaldesa Daniela Peñaloza por las graves irregularidades en el caso Cesfam”.

Y añadió que “este es un momento clave para este concejo, en que debemos ser tajantes en oponernos a la corrupción. Debemos estar a la altura de la gravedad que este caso reviste. No podemos seguir dilatando nuestro pronunciamiento y mantener la búsqueda de soluciones que involucren a todas las instituciones necesarias. Es hora de que las sanciones caigan con todo el peso que merezcan y debemos ser proactivos en aquello. Los vecinos de Las Condes no esperan menos que transparencia total y es nuestra obligación garantizarla”.

Si bien la alcaldesa San Martín fue una de las que lideró la investigación contra Peñaloza por el Cesfam, la ley mandata que es un tema netamente del concejo, por lo que a ella no le compete pronunciarse.

El concejo tendrá la novedad de que pronto están por asumir los nuevos ediles republicanos, Guillermo Plaza y Paulina Dittborn, que entraron en reemplazo de los concejales Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza, que renunciaron la semana pasada para dedicarse exclusivamente a sus funciones en el gobierno.