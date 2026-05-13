¿Pensaba en el próximo paso? La solitaria celebración de Manuel Pellegrini en el Betis que se hace viral en Europa

Manuel Pellegrini concentra buena parte del reconocimiento de los hinchas del Betis. El Ingeniero es el constructor de la hazaña del equipo andaluz, que consiguió su retorno a la Champions League. Habían pasado 21 años desde la única ocasión que el club se inscribió en la competencia de clubes más importante del Viejo Continente.

El chileno se llenó de elogios. De hecho, desde las tribunas el estadio La Cartuja, el recinto en que el equipo albiverde venció al Elche, bajó el homenaje más genuino de todos. “Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, entonaron los fanáticos, en un claro tributo hacia el DT.

¿Pensaba en el próximo paso? La solitaria celebración de Manuel Pellegrini tras llevar al Betis a la Champions League

Mientras en las tribunas todo era carnaval, Pellegrini actuó con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su deber, un comportamiento que llamó la atención de la prensa española. “La soledad de Pellegrini en la celebración del Betis y las dudas sobre su futuro que mostró y resolvió después en la sala de prensa”, tuiteó Deportes Sevilla. “Tras conseguir el pase a Champions, no se integró demasiado a los focos de la fiesta verdiblanca”, complementó, junto con el video del tranquilo desplazamiento del entrenador dentro del campo de juego mientras sus pupilos y los fanáticos festejaban a todo dar.

🟢 La soledad de Pellegrini en la celebración del #Betis y las dudas sobre su futuro que mostró y resolvió después en sala de prensa.



↪️ Tras conseguir el pase a Champions, no se integró demasiado en los focos de la fiesta verdiblanca.



📹@manu_colchon👇🏻 https://t.co/El2PJzeKYd pic.twitter.com/evtPRTwl46 — Deportes Sevilla (@deportesDDS) May 13, 2026

Continuidad en duda

Pellegrini exhibió su orgullo en la conferencia de prensa posterior al compromiso. “Tal vez nadie esperaba que estuviéramos seis años jugando en Europa. Esta fue una temporada bastante controvertida en muchos aspectos. En momentos en que parecíamos el peor equipo del campeonato. Siempre lo dije, en la segunda vuelta íbamos terceros en puntaje. Ahora clasificamos a la Champions dos partidos antes, eso quiere decir que los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar”, afirmó el DT tras el triunfo sobre Elche.

También compartió la felicidad. “Esto se lo merecían todos, porque la afición nos apoyó en todas partes, acá en La Cartuja siempre jugamos a estadio lleno. Los jugadores también se lo merecían, porque muchos de ellos fueron objeto de críticas. En su momento tiene que saber aceptarlas y manejarlas. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos muy conscientes de lo que teníamos que hacer. Lo dije antes, el primer partido de la competencia fue contra Elche y ahora, ante este mismo rival, empieza el camino a la Champions. Lo hemos rematado con nuestra gente en casa con una Champions que debemos saber manejar de buena manera”, expresó.

Finalmente, sembró dudas respecto de su futuro en el club. “Tengo contrato. Seguramente, antes de la Champions nos sentaremos a conversar, este es un desafío mayúsculo, pero cuando hay dos partes siempre hay dudas. Firmamos la renovación, pero lo que pase en el futuro uno nunca sabe. Siempre he tenido una postura en mi carrera, tengo contrato y me gusta cumplirlo, de eso no hay dudas. Pero veremos en el futuro como se desarrolla. Ya veremos lo que pasa”, expresó.