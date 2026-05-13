“El apoyo del mundo privado es fundamental”: Copachi valora la renovación de importante alianza que impulsa el deporte paralímpico

El Comité Paralímpico de Chile celebra una importante renovación que servirá para seguir impulsando el deporte paralímpico en Chile.

Durante las últimas horas, Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en Chile, y el Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) renovaron su acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar promoviendo el deporte paralímpico, la inclusión y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en el país.

Sebastián Villavicencio, presidente de COPACHI, destacó la importancia de mantener alianzas que contribuyan al desarrollo de los deportistas paralímpicos. “El apoyo del mundo privado es fundamental para seguir fortaleciendo el deporte paralímpico chileno y entregar más herramientas a nuestros deportistas para enfrentar sus procesos de entrenamiento y competencia. Esta alianza con Arcos Dorados nos ha permitido continuar impulsando nuevas oportunidades para quienes representan a Chile”, sostuvo.

Durante la actividad, además, se presentó al paratriatleta chileno Benjamín Bobadilla, quien actualmente cuenta con el apoyo del franquiciado de Arcos Dorados Chile - McDonald’s, Andrés Larraín, para impulsar su carrera deportiva.

Bobadilla compite en la modalidad de para triatlón y recientemente ha obtenido destacados resultados en competencias nacionales e internacionales, entre ellos el primer lugar en la Copa Mundo San Pedro de la Paz 2025 y en el Para triatlón Sudamericano Santiago 2025. Además, uno de sus principales objetivos deportivos es representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En la instancia, COPACHI también puso a disposición del deportista el apoyo logístico del organismo para sus entrenamientos y próximos desafíos competitivos, fortaleciendo así el acompañamiento a su proceso deportivo.

“Estamos muy orgullosos de seguir fortaleciendo esta alianza con COPACHI, que refleja nuestro compromiso con el deporte desde hace más de una década en Chile, y con la inclusión y el desarrollo del deporte paralímpico en Chile”, señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.