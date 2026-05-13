SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Viene arrastrando problemas estructurales desde hace años”: Amuch se reúne con el Minsal por crisis en Atención Primaria

    Tras la instancia, se acordó realizar una mesa técnica; además, los alcaldes asistentes llamaron a abordar el problema con sentido de Estado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunió este miércoles con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, junto a más de 20 alcaldes para abordar la crisis que afecta a la Atención Primaria de Salud (APS).

    Esto en el marco del debate presupuestario y el estado de la salud municipal. En el encuentro, el presidente de Amuch y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que la situación que hoy enfrenta la salud primaria “no nació hace dos meses”, y llamó a abordar el problema con sentido de Estado y responsabilidad institucional.

    “La salud primaria viene arrastrando problemas estructurales desde hace años. Aquí se heredó un sistema tensionado y mal administrado, donde muchas veces los municipios tuvieron que sostener la atención con recursos insuficientes y sin respuestas de fondo”, afirmó.

    En la misma línea, el presidente de la comisión de Salud de la Amuch y alcalde de Parral, Patricio Ojeda, criticó la utilización política del debate sanitario y defendió la necesidad de trabajar en soluciones concretas.

    “En esta reunión se definió una línea clara: por un lado estaremos los alcaldes disponibles para sacar adelante la salud municipal; y por otro, quienes prefieren instalar un show mediático con una tesis falsa, intentando responsabilizar a un gobierno que lleva apenas dos meses, cuando todos sabemos que este es un problema estructural”, sostuvo el edil.

    Ojeda agregó que “la salud primaria sigue viva gracias al esfuerzo de los municipios y de los equipos de salud comunal”, haciendo un llamado transversal a los alcaldes del país a “defender la APS con responsabilidad y no transformarla en una herramienta de disputa política”.

    Desde Amuch recalcaron que la Atención Primaria sigue siendo la puerta de entrada al sistema público para millones de personas y advirtieron que cualquier debilitamiento de la APS termina impactando directamente en las comunidades más vulnerables del país.

    La reunión entre la Amuch y el Minsal se da unos días después que alcaldes de oposición llegaran hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, donde manifiestan su “preocupación” y “rechazo” a los recortes presupuestarios del Ministerio de Hacienda en Salud Pública.

    Donde enfatizan que estiman “necesario distinguir claramente entre la legítima disciplina fiscal y un ajuste que, en su forma actual, afecta de manera regresiva a la población más vulnerable”.

    Más sobre:Atención PrimeriaAmuchMinsalMinisterio de SaludJulio MonttAPS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%

    Bachelet suma cita con el Presidente Orsi de Uruguay en su cruzada por Naciones Unidas

    La respuesta de Hacienda que decepcionó al PS y al PC: Quiroz no tiene conflicto de interés para tramitar megarreforma

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Fiscal Chong dice que deben revisar fallo para evaluar recursos por la absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto develan cómo el “multifacético” Migueles gestionaba elevadas transacciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Bachelet suma cita con el Presidente Orsi de Uruguay en su cruzada por Naciones Unidas

    La respuesta de Hacienda que decepcionó al PS y al PC: Quiroz no tiene conflicto de interés para tramitar megarreforma

    Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%
    Negocios

    Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%

    Senado de EE.UU. ratifica a Kevin Warsh como presidente de la Fed, pero con la menor aprobación de la historia

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago
    Tendencias

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    “Obsesión”: La irónica respuesta del Atlético de Madrid a la polémica conferencia del presidente del Real Madrid
    El Deportivo

    “Obsesión”: La irónica respuesta del Atlético de Madrid a la polémica conferencia del presidente del Real Madrid

    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso

    “El apoyo del mundo privado es fundamental”: Copachi valora la renovación de importante alianza que impulsa el deporte paralímpico

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización
    Tecnología

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”
    Cultura y entretención

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán
    Mundo

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán

    El pistacho, la otra guerra sobre el “oro verde” entre Estados Unidos e Irán

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat