“Viene arrastrando problemas estructurales desde hace años”: Amuch se reúne con el Minsal por crisis en Atención Primaria

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunió este miércoles con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, junto a más de 20 alcaldes para abordar la crisis que afecta a la Atención Primaria de Salud (APS).

Esto en el marco del debate presupuestario y el estado de la salud municipal. En el encuentro, el presidente de Amuch y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que la situación que hoy enfrenta la salud primaria “no nació hace dos meses”, y llamó a abordar el problema con sentido de Estado y responsabilidad institucional.

“La salud primaria viene arrastrando problemas estructurales desde hace años. Aquí se heredó un sistema tensionado y mal administrado, donde muchas veces los municipios tuvieron que sostener la atención con recursos insuficientes y sin respuestas de fondo”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la comisión de Salud de la Amuch y alcalde de Parral, Patricio Ojeda, criticó la utilización política del debate sanitario y defendió la necesidad de trabajar en soluciones concretas.

“En esta reunión se definió una línea clara: por un lado estaremos los alcaldes disponibles para sacar adelante la salud municipal; y por otro, quienes prefieren instalar un show mediático con una tesis falsa, intentando responsabilizar a un gobierno que lleva apenas dos meses, cuando todos sabemos que este es un problema estructural”, sostuvo el edil.

Ojeda agregó que “la salud primaria sigue viva gracias al esfuerzo de los municipios y de los equipos de salud comunal”, haciendo un llamado transversal a los alcaldes del país a “defender la APS con responsabilidad y no transformarla en una herramienta de disputa política”.

Desde Amuch recalcaron que la Atención Primaria sigue siendo la puerta de entrada al sistema público para millones de personas y advirtieron que cualquier debilitamiento de la APS termina impactando directamente en las comunidades más vulnerables del país.

La reunión entre la Amuch y el Minsal se da unos días después que alcaldes de oposición llegaran hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, donde manifiestan su “preocupación” y “rechazo” a los recortes presupuestarios del Ministerio de Hacienda en Salud Pública.

Donde enfatizan que estiman “necesario distinguir claramente entre la legítima disciplina fiscal y un ajuste que, en su forma actual, afecta de manera regresiva a la población más vulnerable”.