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    Política

    Bachelet suma cita con el Presidente Orsi de Uruguay en su cruzada por Naciones Unidas

    La exmandataria se reunió este miércoles con el Jefe de Estado latinoamericano, quien la recibió en su despacho de la Torre Ejecutiva. El lunes tuvo una cita con Lula da Silva en Brasil.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a la expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Presidencia de Uruguay.

    La expresidenta chilena Michelle Bachelet sumó una nueva cita clave en su cruzada por la Secretaría General de las Naciones Unidas este miércoles, tras reunirse con el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

    El encuentro se produce solo a dos días de que la otrora dos veces Jefa de Estado fuera recibida en el Palacio Planalto, en Brasilia, por el Presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva.

    El gobierno de Lula, junto a la administración de Claudia Sheinbaum de México, son las dos naciones que mantienen el respaldo a la cruzada de la ex jefa de Estado al máximo cargo del organismo multilateral. Esto, luego que el Presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a Bachelet.

    La máxima autoridad uruguaya recibió en horas de la mañana a Bachelet, en su despacho de la Torre Ejecutiva, la sede donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de ese país.

    En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

    Luego del encuentro, Orsi destacó a la exmandataria nacional en una publicación en sus redes sociales: “Recibí a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Siempre es un honor dialogar con quienes han dejado huella en la historia latinoamericana".

    La expresidenta también comentó la reunión en su cuenta de Instagram: “Un gusto encontrarme con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, en una conversación franca y necesaria sobre los desafíos que enfrentamos hoy en nuestra región y en el mundo”.

    “Dialogamos sobre el estado de la democracia, la importancia de fortalecer el multilateralismo y la urgencia de avanzar hacia un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible para nuestras sociedades”, agregó.

    En su publicación, además destacó que “siempre es valioso compartir miradas y experiencias en un momento en que América Latina requiere más diálogo, cooperación y compromiso con su futuro”.

    La cita fue parte del periplo internacional que realiza Bachelet en busca de afianzar su candidatura para suceder a António Guterres.

    Más sobre:Michelle BacheletUruguayONUNaciones UnidasYamandú Orsi

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